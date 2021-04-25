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新艦將下水 首艘發射飛彈海巡名艦偉星艦規劃今年汰除

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
2005年的國軍漢光演習實兵驗證中，在時任國防部長李傑主導下，在同級的偉星艦艦艉加裝雄風二型反艦飛彈發射箱，機動射雄風二型反艦飛彈，成為首艘驗證平戰轉換、發射飛彈的海巡名艦。圖／軍聞社
2005年的國軍漢光演習實兵驗證中，在時任國防部長李傑主導下，在同級的偉星艦艦艉加裝雄風二型反艦飛彈發射箱，機動射雄風二型反艦飛彈，成為首艘驗證平戰轉換、發射飛彈的海巡名艦。圖／軍聞社

海岸巡防署執行「籌建海巡艦艇展計畫」，今（110）年計畫完成兩艘4000噸級巡防艦下水成軍。海巡署計畫在今年讓包括海巡第一艘驗證「平戰轉換」、發射雄二反艦飛彈的偉星艦汰除。

海巡署首艘4000噸級巡防艦，首艘於108年4月30日開工、10月30日安放龍骨，6月2日下水；第2艘109年3月11日、109年8月28日安龍，前者部署中機隊，後者部署北機隊。而今年要下的艦隊，同時有兩艘600噸級巡邏艦下水。海巡署在向立法院報告的預算解凍報告中表示，將因此規劃讓偉星艦與和星艦汰除。

海巡署表示，海巡署每年會不定期依臨時性及計畫檢討評估現有船況，經邀請國內專家學者完成現地勘查後，召開報廢評估會議，完成汰除規定再報廢除帳。兩艘艦艇的除役會經相關機制審慎評估。

和星艦與偉星艦海巡署所屬1800噸的遠洋緝私巡防艦艇，「和星艦」則由財政部關稅總局委託中國造船公司基隆造船廠，參照美國海岸警備隊的「熊級」巡邏艦，所承造遠洋用緝私巡防艦艇；該型艦原定在1990年元月交船，卻因德國方面引擎交貨的延遲和颱風造成損壞等因素，而延滯至1992年8月才完工

偉星艦則於1991年12月完工。和星艦和偉星艦原服役於財政部關稅總局，在2000年時，由財政部撥予海巡署使用，目前和星艦配置於基隆港擔任緝私任務、偉星艦在高雄港的南機隊擔任緝私任務。

兩艘海巡1800噸級艦，早在海巡3000噸級新艦成軍後即曾討論是否汰除，但海巡署海上巡護任務龐雜頻繁，經評估後仍延役至今，如今再規劃汰除。

和星艦原長年擔任海巡署的「旗艦」角色，2005年的國軍漢光演習實兵驗證中，在時任國防部長李傑主導下，在同級的偉星艦艦艉加裝雄風二型反艦飛彈發射箱，機動射雄風二型反艦飛彈，成為首艘驗證平戰轉換、發射飛彈的海巡名艦。

海巡署也表示，海巡600噸級巡防艦首艘安平艦將成軍，今年也執行平戰轉換驗證。但據了解，今年漢光37號實兵驗證並未安排驗證安平艦發射雄二反艦飛彈，而是以海上部署「跑位」為主，偉星艦仍保有首艘發射反艦飛彈海巡艦的歷史紀錄。

海巡署 飛彈 漢光演習

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