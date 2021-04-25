軍購餘款遭美剋扣卻仍狡辯 預算遭凍令國防部和盤托出

立法院決議認為，國軍各單位對美軍購案預算管制紀律不良，相關結餘款未要求迅速結案繳回國庫，而由任由美軍得以不斷提撥使用行政管理費用，對外界質疑仍以是遵照美軍軍售財物作業程序等理由辯解，危害採購作業紀律。立法院決定凍結國防部110年度相關預算案2000萬元，待國防部就此向立院進行專案報告後，始得動支。

近年即將「結案」的對美軍購專案，就有舊名「疾鋒專案」採購愛三暨改良愛二、採購AH-64E阿帕契攻擊直升機的「天鷹專案」等，在結案前都分別傳出美方要求以續購彈藥與增加技術管理人員留台方式，繼續支用結餘款項，不用再繳回國庫。針對三軍許多軍購案，軍方多辯稱相關作法已是「慣例」。

立法院院會最近針對國軍對美軍購預算通過一項決議，內容指出，鑑於國軍各單位執行對美軍售案預算管制紀律不良，對立法院各年度審查通過，各單位執行案件，於美軍完成國軍建案原核定項目遞交，完成交貨，遲至成軍擔任戰備任務後，相關餘款未要求迅速結案繳回國庫，致使美軍得以不斷提撥使用行政管理費用，甚至聯合國軍建案單位以系統提升、消失性商源遞改、整體後勤支援，甚至以無建案程序方式購置相關聯裝備，再於結案前修訂原建案作戰需求方式納入，便宜行事等等作為，危害採購作業紀律，對美軍遲未結案項目，未要求以「快速結案」方式辦理，對外界質疑仍以是遵照美軍軍售財物作業程序等理由辯解。

立法院決議表示，為嚴格監督國防預算管理與財政紀律，因此針對國防部110年預算案本部第1目「一般行政」項下「基本行政工作維持」中「業務費」預算的編列3億5277萬元，凍結2000萬元，待國防部就國軍軍售案件，原核定項目遞交完成交貨擔任戰備，結案餘款繳回作業程序修訂，並向立法院外交及國防委員會作專案報告後，始得動支。