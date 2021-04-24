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海軍5月東南部射擊 警戒區超遠 專家：可能是雄風飛彈

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
軍事專家表示，依警戒區範圍看，認為可能射擊雄風型相關系列飛彈。圖／擷取自中科院官網
軍事專家表示，依警戒區範圍看，認為可能射擊雄風型相關系列飛彈。圖／擷取自中科院官網

國家中山科學院與軍方下個月密集在台灣東南部海、空域進行飛彈試射及實彈射擊操演，其中，7日至19日間，海軍實彈射擊的第二警戒區域遠超過綠島、蘭嶼，且設置3處靶點。軍事專家研判極可能為「雄風」系列巡弋飛彈。中科院與軍方則不願回應。

根據漁業署公告射擊通報顯示，第二警戒區域從台灣本島台東太麻里以南至屏東旭海A、F、E點，並向東延伸至綠島及蘭嶼的G、H點，但A至G點及E至H點，直線距離逾200公里，遠超過綠島及蘭嶼，中間設置2處靶船及1處氣球靶。

軍事專家表示，依警戒區範圍看，認為可能射擊雄風型相關系列飛彈，尤其是雄二E巡弋或雄三飛彈可能性較高，主要從九鵬基地發射出去後，往東從綠島及蘭嶼穿越出去後，轉彎再來回飛行，且設置靶船也較合乎為雄風反艦設計。

而國防部於上個月25日向立法院外交及國防委員會進行4年期國防總檢討專案報告，中科院證實我國研製陸基遠程飛彈一事，至於發射距離，無法公開。不過，用射程已可超越1000公里的飛彈研判，增程型雄二E巡弋飛彈比較合理。

據了解，目前都未曾正式曝光的雄二E巡弋飛彈，其量產計畫於去年完成，同時將現行600公里射程，提升至1000公里以上，並計畫在今年開始生產射程1000公里以上的增程型雄二E巡弋飛彈，擔任國軍反制最外層的武器。

中科院官網資料顯示，雄風系列反艦飛彈武器系統的既有部署型態包含船艦、固定陣地及機動發射車輛，可依需要迅速配置接戰武力，此型飛彈具備抗電戰干擾能力，可有效穿透敵方船艦的防禦網，對敵艦展開攻擊。

中科院及軍方對於最近試射驗證何種飛彈？則一貫不做回應，僅表示，「請國人支持國防」。

國家中山科學院與軍方下個月密集在台灣東南部海、空域進行飛彈試射及實彈射擊操演，其中，7日至19日間，海軍實彈射擊的第二警戒區域遠超過綠島、蘭嶼，且設置3處靶點。圖／擷取自漁業署官網
國家中山科學院與軍方下個月密集在台灣東南部海、空域進行飛彈試射及實彈射擊操演，其中，7日至19日間，海軍實彈射擊的第二警戒區域遠超過綠島、蘭嶼，且設置3處靶點。圖／擷取自漁業署官網

雄三飛彈 蘭嶼 中科院

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