漢光37號兵推今登場 以最嚴苛狀況模擬共軍犯台

國軍漢光37號電腦兵棋推演今天中午正式展開，軍方表示，這次採「複合式兵推」，以最嚴苛敵情威脅狀況模擬共軍犯台的各種可能，實兵實彈演習於7月中登場。國防部長邱國正今天表示，兵推是戰備訓練項目之一，各級幹部一定要遵守每個操演程序，藉由狀況處置精進戰術戰法，才能真正達到兵棋推演的目的。

軍聞社報導，邱國正今天天主持兵推精神講話，除了宣布兵棋推演正式開始，並期勉全體官兵結合當前敵情狀況與戰場環境，精進戰術戰法，落實保密規定，順利完成這次演習任務。

邱國正表示，作戰和訓練最大的差別，在於訓練必須按部就班，循序漸進，兵棋推演是戰備訓練項目之一，他要求各級幹部絕對不可以因為資深而便宜行事，影響演習任務進行，務必遵守每個操演程序，結合當前敵情狀況，熟悉作戰環境，落實戰場經營作為，藉由狀況處置精進戰術戰法，才能真正達到兵棋推演的目的。

邱國正表示，國軍無論何時都要建立「保密就是保命」的正確觀念，養成良好的保密習慣，確遵演習的規定與紀律，共同為提升國軍戰力而努力。

這次兵推將進行至30日，有媒體報導為史上最長一次兵推，邱國正日前對此指出，兵推過去曾有五天、七天等不同實施時間，主要是視環境狀況、研討議題而定，今年經過檢討後，發現過去兵推時間匆忙無法充分討論，因此決定延長時間，這是他到任國防部長前就決定的事。

國防部表示，這次兵推採每天連續24小時的「複合式兵推」方式實施，並以最嚴苛的敵情威脅景況，由攻擊軍模擬敵犯台的各種可能行動，設計演習想定，藉「JTLS 電腦兵棋系統」，併用議題研討方式，實施防衛作戰推演與驗證。

國防部日前表示，演習全程所有參演官兵，包含動員召集部隊均遵守指揮中心防疫指引，採最嚴密的防疫措施，要求保持社交安全距離，並落實個人衛生防護、戴口罩、量體溫、勤洗手等防疫要求。由於防疫考量，這次進洞人數僅約三百人。