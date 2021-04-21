兩共軍電偵機今闖我西南防空識別區 空軍兵力應對

兩架共機包括運-8技偵機、運-8遠干機各一架次，今天分批侵入我西南防空識別區，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並實施廣播驅離、防空飛彈追監等反制措施。

【中央社／台北21日電】

空軍今天發布共機動態，共2架共機（1架運8技偵機、1架運8遠干機）侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）；空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

國防部自去年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發布共機動態。

根據今天的動態，共2架共機（1架運8技偵機、1架運8遠干機）侵擾台灣西南ADIZ，但均集中台灣西南方，並未侵擾台灣東南方，也未逾越台灣海峽中線。

根據4月共機動態，3日1架、4日1架、5日10架、6日4架、7日15架、8日2架、9日11架、10日4架、11日1架、12日25架、13日5架、15日2架、16日1架、17日1架、18日2架、19日1架、20日9架；其中12日共機出動25架，創國防部公布統計以來最多架次紀錄，學者研判是模擬攻擊美國航空母艦羅斯福號打擊群。