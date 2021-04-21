要拆蔣銅像 否則刪預算？國防部千字文慷慨陳詞護兩蔣

促轉會積極要求國防部應處理被視為「威權象徵」的蔣中正銅像，國軍首度就紀念兩蔣的史觀慷慨陳詞，持抗拒拆除要求。國防部表示，蔣中正與蔣經國兩位總統是國軍步入現代化與國家化的重要領導者，基於尊重歷史及飲水思源立場，相關紀念物具承先啟後意涵；且國防部轄管的兩蔣塑像，均於各營區範圍內，與促進轉型正義條例第5條提及「出現於公共建築或場所的紀念物範疇不符。

泛綠立委決議，國防部多次公開表示因對蔣公像有特殊歷史因緣，在促轉會109年10月公布的拆除進度裡，國防部所屬空間迄今零進度。提案認為國防部不尊法治，極其於不利國家之民主體制發展。因此凍結預算案「國內旅費」20萬元，要求國防部說明。

國防部向立法院表示，國軍的愛國信念，自黄埔建軍以來，即強調「不貪財、不怕死、愛國家、愛人民」精神，在「北伐」、「抗戰」、「剿共」及「衛國保台」等戰役中，官兵團結一致，將國家置於首位，置個人死生於度外，這份忠於國家的信念，深植官兵心中，在國家與百姓需要我們的時候，均展現出守護國家安全與百姓福祉的決心。

國防部說，歷史記錄著前人努力奮鬥的過程，讓後世得以效法典範積極向前，而蔣中正與蔣經國兩位總統是國軍步入現代化與國家化的重要領導者，在建軍發展及國家生存史上具關鍵影響，而國軍官兵誓死衛國的精神，以具體行動保衛國家，用熱血和生命對抗來犯之敵，以換取國家生存發展與自由民主，犧牲生命在所不惜，更是不容抹滅的歷史。

國防部表示，國軍恪遵憲法規範，秉持效忠國家，愛護人民」核心價值，並傳承愛國的信念，以及捍衛國家的決心，無論時空移轉，仍堅定不移，如同為了避開人潮放棄跳傘而殉職的空軍王同義上校和莊倍源上校、執行漢光演習任務殉職的陸航簡任專少校和陸戰隊阿瑪勒·道卡杜中士等官兵，皆是為了國家、百姓與同袍，捨生取義的崇高例證。

國防部說，歷史的軌跡不斷向前推進，國軍保國衛民的信念長存青史代代傳承，蔣中正及蔣經國兩位總統，是國軍建軍發展歷程的一部，基於尊重歷史及飲水思源立場，相關紀念物具承先啟後意涵，能教育官兵承襲勇於用生命換取國家與百姓安全，國防部廣續藉由「繼志承烈，踵武前賢」的意涵，以「軍隊國家化」、「軍人武德」、「效法典範」及「傳承榮光」等主題，以多元管道教育官兵國軍光榮歷史及堅定愛國愛民信念。

國防部說，對於「公共空間」的定義，法律概念的解釋為：供不特定多數人共同使用、集合並得以出入之場所。但審視國軍所屬營區，為官兵專屬之駐訓場域，而國防部轄管兩蔣塑像，均於各營區範圍內，與促進轉型正義條例第5條提及：出現於公共建築或場所之紀念物範疇不符。國防部說，該部配合轉型正義政策推動，會持續與促轉會保持密切聯繫，並依該會建議處置非僅「拆除」單一選項，可採取多元方式達社會和解。