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本屆漢光兵推史上最長？他才是最長漢光兵推紀錄保持者

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
前參謀總長李喜明。圖／本報資料照
前參謀總長李喜明。圖／本報資料照

漢光37號演習23至30日將進行8天7夜的兵棋推演，有報導宣稱是有史以來最長兵推時間紀錄，是為模擬共軍若台，國軍獨立在台澎金馬防衛作戰一周時間。但知情將領披露，過去漢光兵推曾有連推兩周的紀錄，本屆漢光並非史上最長兵推。

漢光兵推將在本周五開打，屆時將有8天7夜連續24小時的兵推與紅、藍軍交戰。

傳稱本屆兵推實施時間是「史上最長」？但根據透露，前參謀總長李喜明在任時，曾分於107、108年實施過連續兩周的漢光兵推。第一周是高司的決策兵推，研判攻擊軍犯台動向、情監偵與備戰部署，第二周才紅、藍軍才開打。

漢光演習兵推防衛軍指揮官是參謀總長，而現任參謀總長黃曙光將於七月一日屆齡退伍，無法趕上實兵操演，操演是否牽動人事安排，仍待觀察。

漢光演習 李喜明 國軍

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