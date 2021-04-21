反共機主腦系統 國防部：預警雷達掌握情資交付陸海空

針對共機頻密擾台的反制措施，國防部首度表示，國軍是運用「預警雷達」全時掌握共機，除派遣適當空中兵力外，同時也將情資交付地面防空飛彈及偵巡艦，對共機全程保持「追蹤監視」。對共機是採多重複式手段，聯合三軍整體防空作為，實施應處。

高虹安表示，鑑於近年解放軍在台海活動頻率增加，致使我國空軍需要執行驅離、偵查等動作。從一開始蔡英文總統指示要「強勢驅離」，但後調整成「快速機攔截快速機，慢速機攔截慢速機」的方式節省機件與人員消耗。國防部副部長張哲平日前並表示，主要以「飛彈追瞄」的方式，以避免落入對方所期望的消耗戰，針對此作戰方針甚有疑慮，特向行政院提出質詢。

高虹安認為，飛彈本身無法追蹤目標，射控雷達才能追蹤目標，但用射控雷達瞄準照射是釋出僅次於開火的強烈挑釁訊息，更恐有洩漏我軍雷達參數的疑慮，使敵軍掌握我方弱點，並在未來加以反制，是承平時期不可犯之錯誤。國防部目前是以射控雷達照射追瞄？還是以預警雷達監控之，請國防部詳細說明。

高虹安表示，如果以射控雷達追瞄，在不具國際法效力之下，於非領空範圍的防空識別區（ADIZ）對非本國航空器照射，此舉更恐有釋放衝突訊息之虞。但如僅用預警雷達監控，難道在過去進行「強制驅離」時沒有以雷達進行監控？而國防部放棄每次攔截是否為長期作為，或是在資源有限情況下的暫時作為？

高虹安進一步說，根據「兩岸人民關係條例」施行細則第41條，「大陸民用航空器未經許可進入台北飛航情報區限制區域者，執行空防任務」，且「進入限制區域內，距台灣、澎湖海岸線三十浬以外之區域，實施攔截及辨證後，驅離或引導降落。」中國大陸民用機未經通報進入「限制進入區域」須實施攔截和辨證。若未來遇有中國軍用機與民用機一同航入「限制區域」的可能發生情勢，建請國防部檢討並提出相關應對流程。

國防部回應表示，鑑於近年解放軍在台海活動頻率增加，致使我國空軍需要執行驅離、偵查等動作。

國防部說，針對共機頻密擾台，國軍運用「預警雷達」全時掌握，並依「經常戰備時期突發狀況處置規定」，秉「不怯敵、不挑釁」原則，派遣適當的空中兵力，同時交付地面防空飛彈及偵巡艦全程保持「追蹤監視」，採多重複式手段，聯合三軍整體防空作為，實施應處。

國防部進一步說，另執勤的各型雷達均使用搜索模式，完備各項保密作為，無洩密之虞，並依「愈接近本島、愈積極反應」堅決立場，秉「不升高衝突、不引發事端」原則妥慎應處，確保空防安全。

國防部說，國軍於平時研判台海周遭可能發生的各項突發狀況，如立委所關切：「中國軍用機與民用機一同航入限制區域之可能發生情勢」，均納入突發狀況的敵可能行動，並策訂完整的應處機制及行動準據，以妥適預應敵各種可能的威脅；另持續依敵情威脅變化及區域情勢發展，滾動修調處置規定，以為預應，堅定國家安全與主權維護的立場。