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南沙太平島今年起大興土木 海巡署：制衡中、越、菲

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
圖為過去泊在太平島碼頭的100噸艇與M8快艇。記者洪哲政／攝影
圖為過去泊在太平島碼頭的100噸艇與M8快艇。記者洪哲政／攝影

海岸巡防署今年開始將在太平島大興土木，除新建高雄海巡隊南沙分隊營舍外，也耗資16億元進行強化太平碼頭整建工程。海岸巡防署表示，在各國競相投入南海島礁開發及積極經營南海島礁建設之時，我國卻未受邀參與「南海行為準則」協商會議；美日為防堵中國大陸向外擴張，也聯合南海鄰近國家以形成防衛島鏈。因此，我強化太平島經營應為當務之急，除可對中國大陸、越南及菲律賓等國產生制衡作用，亦可為爾後多國協商奠定基礎，維護國家權益。

海巡署表示，目前南海情勢詭譎，周邊各國積極建設各項交通基礎，並部署大型化的各式艦艇，為有效提升我國在此海域的巡護能量，該計畫將強化太平島碼頭避颱功能，並浚深既有碼頭，以100噸級的大噸位級巡防艇長期進駐太平島，配合新造的4000噸級巡防艦於南海執行巡護任務，以提升海域巡護能量，有效嚇阻周圍漁船越界及非法捕魚，積極維護我國海疆主權。

海巡署表示，近年來極端氣候產生超級颱風，強風大浪除對海域作業船隻造成嚴重威脅外，也造成南海周邊國家慘重災情，因此為快速應變進行海外人道救援與災害救助的醫療協助，需配合搭載先進醫療設施的新式4000噸級巡防艦，強化既有碼頭設施，以利4000噸級巡防艦靠泊。

海巡署表示，在各國競相投入南海島礁開發及建設之時，我國卻未受邀參與「南海行為準則」協商會議，亟需詳訂南海長遠發展計畫，以因應南海情勢。我國太平島屬南沙群島的天然島嶼中面積最大者，具地略、經濟、能源及交通等方面，強化太平島經營應為當務之急，除可對中國大陸、越南及菲律賓等國產生制衡作用，亦可為爾後多國協商奠定基礎，以維護國家權益。

海巡署說，美日為防堵中國大陸向外擴張，也聯合南海鄰近國家以形成防衛島鏈，可見各國對於南海主權爭端將日趨白熱化。因應這些趨勢，我應對南海固有疆域加強經濟海域及公海巡護作為，提升南沙太平島的巡護能量，將有助於加強南海區域的控管。

海巡署稱，我國積極建設太平島，維護南海航行、飛行自由，並不斷強化海外人道救援能量，期在平等協商基礎上與南海鄰近各國共同促進南海和平與穩定發展。而太平碼頭強化完成後，將可配合大型海洋研究船執行任務，並供國內外專家學者發展各類海洋資源探勘、海洋氣象觀測與相關研究，落實「太平島成為人道救授、科學研究及運補基地」的目標。

南海 海巡署 太平島

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