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東南沙六十名海巡「紅隼戰士」 灘頭伏擊毁敵兩棲甲車

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
圖為「憲兵指揮部」快反連的紅隼戰士，展示由中科院自行研製的紅隼反裝甲火箭。海巡現也完訓六十人。記者鄭超文／攝影
圖為「憲兵指揮部」快反連的紅隼戰士，展示由中科院自行研製的紅隼反裝甲火箭。海巡現也完訓六十人。記者鄭超文／攝影

為強化東南沙防務，海巡署向中科院採購紅隼反裝甲火箭彈，海巡署自承，已分別完成東沙、太平兩島新火箭彈籌補，兩島現合計有60名合格射手，能有效提升反登陸及反空降、反機降的作戰能力。

海巡署表示，海巡署東南沙分署所屬東、南沙指揮部除依法執行海岸巡防任務外，並肩負東、南沙地區防衛任務。因此規劃採購符合防衛作戰實需的武器。而為因應反舟波攻撃及反登陸作戰任務，因此採購紅隼反裝甲火箭彈，以伏擊摧毁敵兩棲甲車等各式水陸空載機具、機具，擾亂戰鬥編組，阻滯敵，希望期殲敵於水際、阻敵登陸。

海巡署表示，海巡採購練習火箭彈供兩島官兵使用，參照國防部「陸軍射擊訓練手冊一反裝甲火箭彈實彈射擊」，單人射擊數2發，第1發命中100分，不得射第2發，第2發命中則為60分。現階段規劃每兩季射擊一次，於東沙島及太平島現地實施射擊訓練。

海巡署說，南沙指揮部108至109年於火砲射擊訓練時機，已使用練習火箭彈48具；東沙指揮部練習火箭彈甫於去年6月9日前運東沙島，已於火砲射擊訓練時機使用16具。

海巡署表示，為落實武器訓練,強化駐島人員操作能力，已將紅隼練習火箭彈列入每季實彈射擊訓練之一，108至109年共施訓60人次，使用練習火箭彈64具。

海巡署指出，海巡署依東、南沙防衛作戰需求，分別完成東沙島及太平島紅隼火箭彈籌補，以有效提升反登陸及反空降反機降的作戰能力。現駐島已補實武器訓練，強化駐島人員操作能力，將紅隼練習火箭彈列入實彈射擊訓練之一；108至109年共施訓60人次，使用練習火箭彈64具。而紅隼火箭彈南沙指揮部現有124具、東沙指揮部現有168具。均已滿足兩指揮部配數量，可於防衛作戰階段，作為反舟波攻擊及反登陸任務使用，未來將再採購101枚。

海巡署 火箭 東沙島

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