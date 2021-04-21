海軍海巡擬定「600噸級戰時運用暨平戰轉換執行計畫」

海巡署成為「第二海軍」具像化！海軍司令部與海巡署已擬定「600噸級戰時運用暨平戰轉換執行計畫」，海巡安平艦等12艘新造巡防艦，600噸級戰時加裝海軍聯成系統、攻船飛彈、肩射飛彈等武器，演訓時由海軍62部隊指派專業兵員操作，戰時則指派後備動員人員操作；而安平艦規劃於今（110）年度與海軍進行實戰演練。

海巡署表示，因應兩岸特殊政治情勢與加強我抵禦來自海上威脅的戰力，政府列為施政目標的「平戰轉换」，藉由海委會海巡署「籌建海巡艦艇發展計畫」將「平戰轉換」的理念具體化。

海巡署表示，「籌建海巡艦艇發展計畫」新造艦艇中納入12艘以海軍沱江艦為設計基礎改造的600噸級巡防艦，平時搭載有高壓水砲、鎮海火箭彈、20機砲等武器設備，並預留飛彈系統管線。承平時期執行海巡救生救難及海域執法任務，戰時具備平戰轉換功能，可裝設雄二、雄三飛彈，納編入海軍62作戰部隊執行制海作戰任務。

海巡署表示，為利新造600噸级巡防艦平戰轉换，海巡署艦隊分署多次召開與海軍工作協調會議，針對戰時艦艇部署位置、任務、組織編制、通訊、人員訓練、武器加改裝、後勤補保、動員能量等進行研商討論，經過前期幕僚作業草擬「600噸級戰時運用暨平戰轉換執行計畫」，並於109年10月28日邀集海軍司令部、國防部後備指揮部、國防部全動室、軍備局等單位就該計畫進行研審，依會議共識完善該計畫。

海巡署說，依執行計畫草案内容，600噸級巡防艦已安裝武器20公厘機砲、鎮海火箭彈等，由國防部協助代訓海巡署人員，取得相關武器操作訓練合格證書，列為常、海訓項目，定期實施海上射擊及裝備保養訓練。

海巡署說，600噸級戰時加裝武器，包括海軍聯成系統、攻船飛彈、肩射飛彈等，演訓時由海軍62部隊指派專業兵員操作，戰時則指派後備動員人員操作。

海巡署指出，依國軍訓練週期，已規劃12艘安平艦級巡防艦分批逐年，納入海軍精實訓練及戰術總驗收海強操演協同執行聯合作戰訓練。原艦建置人員配合精實訓練港訓階段共同授課；航訓及實兵對抗階段，參訓艦配合海軍司令部規劃出海訓練，另由所屬任務單位作戰支隊檢討適員至海巡署艦隊分署艦船共同參與操演，以提升訓練成效。而執行演訓任務時，將併同驗證戰時武器加裝實彈射擊成效。

海巡署表示，首艘600噸級巡防艦安平艦已於109年底交船，該艦規劃於110年度與海軍進行實戰演練，展現我海巡平戰轉換的實力。