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他們早看出國造突擊艇的光芒 陸軍海龍蛙兵十年前採購
海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊向國內廠商採購國造M109新式特種作戰突擊艇成為焦點，外界多傳稱是繼新加坡採購後，國內首度採用。但實際上當年新加坡採購類裝備時，陸軍航特部兩棲偵搜營早在2011年就向同家廠商採購了大批雙舷外機的突擊艇，堪稱類似裝備採「國艇國造」的鼻祖。
這18艘M109特種作戰突擊艇突擊艇，突搫艇硬殼充氣艇由罡旻企業有限公司建造，將部署蘇澳、左營、烏坵、馬公等地。外界傳稱同款類似艇種新加坡也曾採購，實際上國內最先採購的單位，是外島的海龍部隊。
陸軍航特部是在2011年間向罡旻採購30艘雙引擎突擊艇，作為海上反恐應援之用，突擊艇八米半、可載運一個班兵力，艇艏可架設機槍，航速達45節，至今仍服役中。
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