快訊

獨／林瑞陽擁上千億資產 大兒子林禹7個字總結回應

飛宏內部營業機密疑外竊 檢調介入調查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海軍士官長非法查人資判緩刑 海軍：已記兩大過汰除

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
高等法院。圖/本報資料照
高等法院。圖/本報資料照

一名海軍士官長違法登入國防部人力資源管理系統，查詢機敏人事資料遭起訴，高等法院審理後，判他緩刑5年。海軍教育訓練暨準則發展指揮部今天表示，這名士官長已遭記兩大過、考核汰除。

海軍吳姓行政士官遭控利用職務之便，取得國防部、空軍司令部多名人事主管帳號密碼，登入國防部人力資源管理系統，查詢高階將領及特種情報人員人事資料，自2016年至2017年間，查詢數百次；高檢署調查後依違反《國家機密保護法》第34條刺探國防秘密罪及違反《國家情報工作法》32條違法刺探情報人員身分罪，提起公訴。

但高等法院今天審理後，認為他犯後態度良好，因無再犯之虞，因此判刑2年、宣告緩刑5年，仍可上訴。

海軍教育訓練暨準則發展指揮部今（20）日發出新聞稿表示，海軍技術學校現已退伍的吳姓士官長前因竊取他人帳號，登入「國軍人力管理系統」，經查屬實，海軍已核予兩大過處分，並已於108年1月16日考核汰除。

海軍教準部表示，對於高等法院判決結果，該部敬表尊重，並針對官兵肇生違法事件，持續強化軍、法紀教育，對違法犯紀官兵，秉留優汰劣原則辦理，以杜絕類案再生。

海軍 士官長 國防部

延伸閱讀

海軍士官偷查將官、情報員資料 「有悔悟」獲緩刑

美國海軍新戰略：「全領域作戰」將是拜登政府重點方向？

美日關注台海情勢 國防部：作好戰備整備 遏止敵人威脅

2034年或是更近 ？美海軍高官出書示警防中美開戰

相關新聞

八架共機今闖我防空識別區 空軍持續反制

共機再度成群挑釁我空防，八架包括殲-16戰機等快慢機隊，今天分批侵入我西南防空識別區，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並實施廣...

海軍士官長非法查人資判緩刑 海軍：已記兩大過汰除

一名海軍士官長違法登入國防部人力資源管理系統，查詢機敏人事資料遭起訴，高等法院審理後，判他緩刑5年。海軍教育訓練暨準則發...

南投縣首座國軍教保中心 可望明年6月開放招生

為落實政府公共化托育政策，滿足基層官兵托育需求，立法委員馬文君向國防部爭取在南投縣開設「職場互助式教保服務中心」，今會勘...

長程預警雷達南站將復活？國防部：臆測無評論

軍方消息傳稱，國軍已完成建案程序，擬於111年度（2022）預算案中，在南部高山增設一座「新型預警雷達系統」，疑為台灣第二座長程預警雷達，以因應中共軍機密集侵擾我國西南防空識別區的威脅。但國防部說，對於媒體臆測報導內容，國防部沒有評論。

戰時宮廟特攻隊？國防部：研討讓整個方案更適切可行

國防部研擬整合全民總力應敵，認為宮廟鄉勇也能納入戰時災害搶救編組，國防部全動室軍事動員組組長朱森村上午表示，國防部會邀請...

國軍應處熱傷害 籲肥胖大肚官兵提高警覺

國防部上午舉行記者會，說明「國軍熱傷害應處作為」，軍醫局現場提供圖表顯示，肥胖大肚的官兵，因腹部「脂肪層不易散熱」，提醒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。