海軍士官長非法查人資判緩刑 海軍：已記兩大過汰除

一名海軍士官長違法登入國防部人力資源管理系統，查詢機敏人事資料遭起訴，高等法院審理後，判他緩刑5年。海軍教育訓練暨準則發展指揮部今天表示，這名士官長已遭記兩大過、考核汰除。

海軍吳姓行政士官遭控利用職務之便，取得國防部、空軍司令部多名人事主管帳號密碼，登入國防部人力資源管理系統，查詢高階將領及特種情報人員人事資料，自2016年至2017年間，查詢數百次；高檢署調查後依違反《國家機密保護法》第34條刺探國防秘密罪及違反《國家情報工作法》32條違法刺探情報人員身分罪，提起公訴。

但高等法院今天審理後，認為他犯後態度良好，因無再犯之虞，因此判刑2年、宣告緩刑5年，仍可上訴。

海軍教育訓練暨準則發展指揮部今（20）日發出新聞稿表示，海軍技術學校現已退伍的吳姓士官長前因竊取他人帳號，登入「國軍人力管理系統」，經查屬實，海軍已核予兩大過處分，並已於108年1月16日考核汰除。

海軍教準部表示，對於高等法院判決結果，該部敬表尊重，並針對官兵肇生違法事件，持續強化軍、法紀教育，對違法犯紀官兵，秉留優汰劣原則辦理，以杜絕類案再生。