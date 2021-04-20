長程預警雷達南站將復活？國防部：臆測無評論

軍方消息傳稱，國軍已完成建案程序，擬於111年度（2022）預算案中，在南部高山增設一座「新型預警雷達系統」，以因應中共軍機密集侵擾我國西南防空識別區的威脅。對此，國防部發言人史順文今天表示，國軍各項武器裝備籌建，都是依敵情威脅以及實際需求，審慎評估後辦理。對於媒體臆測報導內容，國防部沒有評論。部外軍備核鑑單位也指稱不知情。

台海安全研究中心主任梅復興則在臉書貼文評論說，當年美售我長程預警雷達（SRP）時，原本即建議北部、南部各設置一座，「這會是當年規劃的SRP南站地點復活嗎？」

據了解，當年SRP南站選在恆春半島的里龍山，若需設站，必須開路、重新興建雷達站體。

媒體報導，中共軍機密侵擾我西南防空識別區空域，範圍已延伸到台灣東南防空識別區，對台軍事威脅程度升溫。軍方評估認為，現有對西南空域包括大漢山等地防空雷達性能老舊，偵蒐能力及涵蓋空域不足作戰需求，因此建案採購一套「新型預警雷達系統」，將在南部高山地區設置新型的預警雷達，補強西南空域的空防戰力。

媒體報導指出，軍方透露，「新型預警雷達系統」已完成軍事投資建案的作業程序，經費估算也已有較明確額度規模，若府院高層支持這項採購及預算計畫，將可納入111年度（2022年）國防預算項目之一。

高層官員特別強調，「新型預警雷達系統」完成軍事投資建案作業程序在先，美國總統拜登派出前參議員陶德率團訪台在後，兩者並無直接關聯。對於美方致力於支持台灣國防安全的各項作為，我方表達感謝之意。

我國現有一座設在北部高山地區的長程預警雷達系統（SRP），連結兩座飛彈預警中心，由台美共同操作，用於即時偵蒐中國彈道飛彈發射丶提供軍方充裕的預警反應時間，最大偵蒐距離可達5000公里丶有效偵蒐距離為3000公里，曾是亞洲第一座長程預警雷達，偵蒐範圍北自東北亞丶西至中國內陸省份丶南至中南半島及南海，均為長程預警雷達的偵蒐範圍之內，但設置經費也很龐大，不含土建工程，即達到台幣409億元，2013年2月成軍後，每年約需七至八億元維護費。

媒體報導指稱，至於最新完成建案的「新型預警雷達系統」，偵蒐距離是否與長程預警雷達一樣遠？主要偵蒐目標是否相同？軍方官員說，將待預算草案獲得政院支持通過，並交由立院外交國防委員會審議時，對朝野立委提出說明。