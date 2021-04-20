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戰時宮廟特攻隊？國防部：研討讓整個方案更適切可行

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部研擬整合全民總力應敵，認為宮廟鄉勇也能納入戰時災害搶救編組，國防部全動室軍事動員組組長朱森村上午表示，國防部會邀請相關主管機關作研討，讓整個方案更適切、更可行。記者洪哲政／攝影
國防部研擬整合全民總力應敵，認為宮廟鄉勇也能納入戰時災害搶救編組，國防部全動室軍事動員組組長朱森村上午表示，國防部會邀請相關主管機關作研討，讓整個方案更適切、更可行。記者洪哲政／攝影

國防部研擬整合全民總力應敵，認為宮廟鄉勇也能納入戰時災害搶救編組，國防部全動室軍事動員組組長朱森村上午表示，國防部會邀請相關主管機關研討，讓整個方案更適切、更可行。

國防部擬成立防衛後備動員署，國防部長邱國正昨日在立法院備詢時表示，成立此署重點在於整合各部會協助民間動員，未來包括民間宮廟的義勇，都可以納入災防編組，一起參加災防演練，驗證戰時災害搶救能量。

對於邱國正的說法，朱森村上午在國防部記者會中表示，台灣在面臨各種災變時，台灣救災從個人到NGO到教會、官廟，都發揮龐大力量，支持整個國家、政府與社會的運作，未來面臨更大的敵情威脅與災變時，政府會更重視整合全民總力，至於要擔任的角色與功能，國防部會邀請相關主管機關作研討，讓整個方案更適切、更可行。

國防部 邱國正 立法院

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