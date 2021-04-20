國軍應處熱傷害 籲肥胖大肚官兵提高警覺

國防部上午舉行記者會，說明「國軍熱傷害應處作為」，軍醫局現場提供圖表顯示，肥胖大肚的官兵，因腹部「脂肪層不易散熱」，提醒有肥胖、感冒服藥、空腹、過度疲勞等狀況的官兵，不要冒然在酷熱下接受體能測驗。

軍醫局衛勤保健處處長陳元皓在會中說明表示，夏季氣候高溫炎熱，是肇生熱傷害包括熱中暑、熱衰竭、橫紋肌溶解症等高風險時期，國防部除積極落實所屬官兵熱傷害防治宣導外，並要求每年4月底前完成全軍人員熱傷害合格簽證作業，並持恆加強官兵對於熱傷害徵候辨識、初步處置與急救降溫演練，俾利即時應變處置，降低重度熱傷害發生機率，確維官兵健康安全。

陳元皓說，國軍在訓練不中斷、戰備無間隙下，為防範官兵於操課訓練期間肇生熱傷害及有效應處，各項體能訓測前，即應接受充分均衡且規律運動訓練，逐步調整熱適應的能力，避免貿然受測，並完成勤前教育，同時要掌握身體不適人員，包含肥胖、感冒服藥、空腹、過度疲勞等，妥適給予關懷，必要時暫緩這些官兵的操作。

陳元皓說明時秀出圖片，顯示肥胖大肚者「脂肪層不易散熱」，提醒官兵注意。