快訊

台北為何不缺水？學者揭翡翠水庫「超前部署」3關鍵

國軍應處熱傷害 籲肥胖大肚官兵提高警覺

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部上午舉行記者會，說明「國軍熱傷害應處作為」，軍醫局現場提供圖表顯示，肥胖大肚的官兵，因腹部「脂肪層不易散熱」。記者洪哲政／攝影
國防部上午舉行記者會，說明「國軍熱傷害應處作為」，軍醫局現場提供圖表顯示，肥胖大肚的官兵，因腹部「脂肪層不易散熱」。記者洪哲政／攝影

國防部上午舉行記者會，說明「國軍熱傷害應處作為」，軍醫局現場提供圖表顯示，肥胖大肚的官兵，因腹部「脂肪層不易散熱」，提醒有肥胖、感冒服藥、空腹、過度疲勞等狀況的官兵，不要冒然在酷熱下接受體能測驗。

軍醫局衛勤保健處處長陳元皓在會中說明表示，夏季氣候高溫炎熱，是肇生熱傷害包括熱中暑、熱衰竭、橫紋肌溶解症等高風險時期，國防部除積極落實所屬官兵熱傷害防治宣導外，並要求每年4月底前完成全軍人員熱傷害合格簽證作業，並持恆加強官兵對於熱傷害徵候辨識、初步處置與急救降溫演練，俾利即時應變處置，降低重度熱傷害發生機率，確維官兵健康安全。

陳元皓說，國軍在訓練不中斷、戰備無間隙下，為防範官兵於操課訓練期間肇生熱傷害及有效應處，各項體能訓測前，即應接受充分均衡且規律運動訓練，逐步調整熱適應的能力，避免貿然受測，並完成勤前教育，同時要掌握身體不適人員，包含肥胖、感冒服藥、空腹、過度疲勞等，妥適給予關懷，必要時暫緩這些官兵的操作。

陳元皓說明時秀出圖片，顯示肥胖大肚者「脂肪層不易散熱」，提醒官兵注意。

肥胖 國軍 脂肪

延伸閱讀

大甲媽回鑾彰化爆推擠衝突！ 台中增加警力護轎維安

台中移工宿舍火警5傷！疑1樓電動機車起火有爆炸聲

影／「警察辛苦了！」白沙屯媽停台中追分所 15時進彰化

白沙屯拱天宮媽祖今早「倒退嚕」停駕大肚區公所

相關新聞

長程預警雷達南站將復活？國防部：臆測無評論

軍方消息傳稱，國軍已完成建案程序，擬於111年度（2022）預算案中，在南部高山增設一座「新型預警雷達系統」，以因應中共...

戰時宮廟特攻隊？國防部：研討讓整個方案更適切可行

國防部研擬整合全民總力應敵，認為宮廟鄉勇也能納入戰時災害搶救編組，國防部全動室軍事動員組組長朱森村上午表示，國防部會邀請...

國軍應處熱傷害 籲肥胖大肚官兵提高警覺

國防部上午舉行記者會，說明「國軍熱傷害應處作為」，軍醫局現場提供圖表顯示，肥胖大肚的官兵，因腹部「脂肪層不易散熱」，提醒...

美海軍新戰略 拜登政府將朝「全領域作戰」發展？

美國海軍在2020及2021年交替之際，接連發布兩份報告，《重獲優勢：以整合式全領域海軍力量致勝》及《2021年領航計畫》。其中《重獲優勢》是美國海軍頂層的海洋戰略，延續2007年及2015年的《21世紀海權的合作戰略》，為了確保海洋利益，美國海軍與陸戰隊、海岸防衛隊三支海上武力，必須充分合作。

美日關注台海情勢 國防部：作好戰備整備 遏止敵人威脅

美日峰會聯合聲明關注台海和平穩定，國防部發言人史順文上午表示，我國樂見其他國家對台海和平的支持，而國軍會作好戰備整備、勤...

反境外敵對勢力攻堅 國安局與十一大情報機關完成召會

國安局表示，國安局今年已完成與國內十一大情報機關相關召集會議，共同研討反制境外敵對勢力對我攻堅滲透，以及策進內部反情報工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。