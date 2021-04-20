美日關注台海情勢 國防部：作好戰備整備 遏止敵人威脅

美日峰會聯合聲明關注台海和平穩定，國防部發言人史順文上午表示，我國樂見其他國家對台海和平的支持，而國軍會作好戰備整備、勤訓精練的工作，維護國家安全，遏止敵人威脅。

國防部上午舉行例行記者會，說明國軍熱傷害應處作為。針對民眾日前目擊共軍軍艦疑入侵台海中線以東水域，史順文表示，中共侵優行為，國軍不管是在海上或空中，都會作嚴密監控，並依敵情威脅狀況，按戰備規定作適當處置，空軍與海軍均依經常戰備時期突發狀況處置規定步驟進行反制。

而對於美日峰會對台灣海峽的關注，史順文表示，台灣海峽與區域的和平穩定，是印太國家共同期望，我國樂見其他國家對台海和平的支持，我與友盟國家有這樣的共識，對維護區域和平穩定是幫助，國軍會作好戰備整備、勤訓精練的工作，維護國家安全，遏止敵人威脅。