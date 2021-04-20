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反境外敵對勢力攻堅 國安局與十一大情報機關完成召會
國安局表示，國安局今年已完成與國內十一大情報機關相關召集會議，共同研討反制境外敵對勢力對我攻堅滲透，以及策進內部反情報工作相關事項，以維護國家情報工作的整體安全。
國安局表示，依據「國家情報工作法」第3條第1項第1款，情報機關為國家安全局、國防部軍事情報局、國防部軍事安全總隊及國防部電訊發展室；另第2項規範，包括海洋委員會海巡署、法務部調查局、內政部警政署、內政部移民署、國防部政治作戰局、國防部憲兵指揮部、國防部參謀本部資通電軍指揮部等機關，於其主管有關國家情報事項範圍內，視同情報機關。
國安局說，為統合指導、協調、支援各情報機關辦理相關反情報工作，每年均依「國家情報工作法」，邀集各情報機關召開「台灣地區安全情報協調會報」、「國家情報督察工作協調會報」等會議，已與各情報機關建構協調聯絡機制，加強蒐報影響國家安全與社會安定資訊，以及策進防制境外敵對勢力滲透破壞等工作重點，持續發揮反情報工作整體成效。
國安局表示，今(110)年1月國安局已與各情報機關完成召會，共同研討反制境外敵對勢力對我攻堅滲透，以及策進內部反情報工作相關事項，以維護國家情報工作的整體安全。
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