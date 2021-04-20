快訊

丁怡銘回任就興師問罪？游錫堃未否認：政院應循正常管道溝通

彰化逮捕之亂：警察「假摔」成非法執法危機？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

反境外敵對勢力攻堅 國安局與十一大情報機關完成召會

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國安局。圖/翻攝Google Earth
國安局。圖/翻攝Google Earth

國安局表示，國安局今年已完成與國內十一大情報機關相關召集會議，共同研討反制境外敵對勢力對我攻堅滲透，以及策進內部反情報工作相關事項，以維護國家情報工作的整體安全。

國安局表示，依據「國家情報工作法」第3條第1項第1款，情報機關為國家安全局、國防部軍事情報局、國防部軍事安全總隊及國防部電訊發展室；另第2項規範，包括海洋委員會海巡署、法務部調查局、內政部警政署、內政部移民署、國防部政治作戰局、國防部憲兵指揮部、國防部參謀本部資通電軍指揮部等機關，於其主管有關國家情報事項範圍內，視同情報機關。

國安局說，為統合指導、協調、支援各情報機關辦理相關反情報工作，每年均依「國家情報工作法」，邀集各情報機關召開「台灣地區安全情報協調會報」、「國家情報督察工作協調會報」等會議，已與各情報機關建構協調聯絡機制，加強蒐報影響國家安全與社會安定資訊，以及策進防制境外敵對勢力滲透破壞等工作重點，持續發揮反情報工作整體成效。

國安局表示，今(110)年1月國安局已與各情報機關完成召會，共同研討反制境外敵對勢力對我攻堅滲透，以及策進內部反情報工作相關事項，以維護國家情報工作的整體安全。

國安局 國防部

延伸閱讀

成立防衛動員署 國防部：努力只增加中將署長一個將額

國防部：空軍爭取採購AGM-158遠距攻陸飛彈

國防部：我對美軍購只剩空軍遠距攻陸飛彈還在爭取中

AIT知會我即將公告對台自走砲軍售 國防部低調

相關新聞

美海軍新戰略 拜登政府將朝「全領域作戰」發展？

美國海軍在2020及2021年交替之際，接連發布兩份報告，《重獲優勢：以整合式全領域海軍力量致勝》及《2021年領航計畫》。其中《重獲優勢》是美國海軍頂層的海洋戰略，延續2007年及2015年的《21世紀海權的合作戰略》，為了確保海洋利益，美國海軍與陸戰隊、海岸防衛隊三支海上武力，必須充分合作。

美日關注台海情勢 國防部：作好戰備整備 遏止敵人威脅

美日峰會聯合聲明關注台海和平穩定，國防部發言人史順文上午表示，我國樂見其他國家對台海和平的支持，而國軍會作好戰備整備、勤...

反境外敵對勢力攻堅 國安局與十一大情報機關完成召會

國安局表示，國安局今年已完成與國內十一大情報機關相關召集會議，共同研討反制境外敵對勢力對我攻堅滲透，以及策進內部反情報工...

加強空對地攻擊能力 台灣爭取購買美飛彈

台灣國防部19日在立法會接受質詢時表示，台灣正在向美軍爭取購買AGM-158遠距攻陸飛彈。

【紀德艦巨獸4】曾是將軍的搖籃 「碼頭王」如今戰力被共軍中華神盾超越？

2005年紀德級驅逐艦歸國成軍，從此之後彷彿名門望族，然成普通一級艦之上的「特級艦」，孕育出多位將官人才，獲得「將軍的搖籃」美名。但與此同時，紀德艦也有「碼頭王」的綽號，意思是不常出海偵巡、常常停在碼頭。當「將軍的搖籃」對上「碼頭王」，紀德艦在國軍的真正實力與地位，究竟為何？

【紀德艦巨獸3】當年率千人赴美接艦 將軍蒲澤春最苦惱如何維持「勤儉建軍」傳統

當紀德艦駛出關島12海里領海範圍，船上立刻舉行了升旗典禮，看著中華民國國旗首度在桅頂飄揚，率領官兵赴美接艦的蒲澤春將軍回憶：「那一刻，大部分的人都流了眼淚。」這些淚水不只是感動，也包含了3年多離鄉背井在美國焚膏繼晷執行接艦任務的辛勞與刻苦......

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。