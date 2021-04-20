反境外敵對勢力攻堅 國安局與十一大情報機關完成召會

2005年紀德級驅逐艦歸國成軍，從此之後彷彿名門望族，然成普通一級艦之上的「特級艦」，孕育出多位將官人才，獲得「將軍的搖籃」美名。但與此同時，紀德艦也有「碼頭王」的綽號，意思是不常出海偵巡、常常停在碼頭。當「將軍的搖籃」對上「碼頭王」，紀德艦在國軍的真正實力與地位，究竟為何？

2021-04-20 06:02