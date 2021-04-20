加強空對地攻擊能力 台灣爭取購買美飛彈

(德國之聲中文網) 台灣國防部19日在立法會接受質詢時表示，台灣正在向美軍爭取購買AGM-158遠距攻陸飛彈。

路透社報導指出，雖然台灣正在自己研發長程飛彈，但台灣也在尋求美國協助來取得更先進的武器，希望讓台灣的軍隊在兩岸爆發戰爭時，有能力透過長程飛彈擊中中國內陸的目標。

台灣國防部長邱國正19日出席立法院司法及法制委員會，針對數項國防法修正草案提出說明，而當立委問到目前是否有「台灣想買但仍未獲美國通知」的軍售案，國防部戰略規劃司長李世強表示，目前僅剩空軍向美爭取購買AGM-158遠距攻陸飛彈的案子。

不過，國防部並未針對該案細節做進一步說明。此外，國防部長邱國正在立院質詢前接受訪問時向台灣媒體表示，媒體傳聞拜登政府將出售M109A6（Paladin）帕拉丁型自走炮給台灣的案件已進行很久，但目前台灣政府尚未接到美方任何正式通知。

AGM-158空對地飛彈怎麼用

路透社報導指出，AGM-158遠距攻陸飛彈射程近1,000公裡(621公裡)，並能固定在特定型號的戰機上，包含台灣所擁有的F-16戰機。負責生產該飛彈的洛克希德-馬丁向路透社表示，該導彈旨在摧毀價值高丶防守嚴密丶固定和可移動的目標。由於該飛彈的射程夠遠，所以發射該飛彈的戰機能夠遠離敵方的防空系統。

路透社報導指出，中國近期加強在台灣附近的軍事活動，因為北京試圖透過這些作法迫使台灣接受北京對該島的主權聲張。雖然台灣的武裝力量，與中國的武裝力量相比，相形見絀，但台灣正處於軍事現代化的過程，希望能藉此提供其軍隊更有效的威懾力，包括在海峽兩岸爆發武裝沖突時，朝中國非沿海地區的軍事基地發動反擊。

過去，台灣的武裝力量大多集中於防御中國對該島的攻擊，但蔡英文上任後，便著重於發展「不對稱」威懾，使用難以瞄准丶難以摧毀且能擊中與離台灣目標的移動設備。

邱國正：未與美國代表團談及軍售案

此外，部分台灣立法委員19日在質詢時，也問國防部長是否有與上周訪台的美國代表團見面。國防部長邱國正表示，他在會談與晚宴中與美國代表團見過兩次，並強調雙方並未談論到軍售相關的話題，反而是著重在兩岸局勢丶周邊狀況以及印太地區情勢。

近來，隨著中國提升對台的軍事威脅，美國與其他周圍國家也紛紛在區域安全的討論中，聚焦台海的局勢。美國與日本16日在雙方領袖的峰會後發表聲明，強調「台灣海峽和平穩定的重要性」，鼓勵「和平解決兩岸問題」，這也是1969年以來，美日領袖首次在聯合聲明中提到台灣。

上周美國代表團訪台時，也重申拜登政府會幫助台灣擴展國際空間，以及支持台灣在自我防衛領域的投資。隨團訪台的美國前副國務卿阿米蒂奇 (Richard Armitage) 在致詞時強調，雖然自從簽署《台灣關系法》以來，美國歷任政府都支持台灣，但部分政府支持台灣的原因是為了「惹惱中國」，但他強調這並非拜登政府的目的。

阿米蒂奇說：「拜登政府心中只有一個目的，那就是支持台灣人所建立的偉大民主制度的延續。」

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