專家：美完成售台新自走砲跨部會審查 隨時可通知國會

美國在台協會(AIT)知會我方近期內將宣佈就我國採購M109A6自走榴彈砲進行知會國會程序，有專家表示，M109A6案本身在美政府的跨部會審查於今年第一季業已完成，基本上隨時都可以通知國會。若拜登政府近期內希望透過宣佈軍售來彰顯對台灣安全上的承諾與支持，M109A6恐怕就是唯一可用，而又萬事俱備的方案了。

台海安全研究中心主任梅復興今在臉書貼文表示，媒體報導拜登政府可能於近期內就宣佈對我國出售M109A6自走榴彈炮，計劃於2023至2025年引進接裝。

梅復興表示 ，M109A6已納入我國2020年度的國防預算開始執行，而去年底美國原本預計對臺的7項軍售中也有此案，即MS-110偵照莢艙、HIMARS多管火箭/ATACMS戰術飛彈系統、MQ-9B大型無人機、魚叉岸防飛彈系統、SLAM-ER空射陸攻飛彈、FICS陸軍區域通信系統、M109A6自走榴彈炮。

梅復興表示，但川普政府在卸任前只完成了其中6案通告國會的程序，而M109A6 155 公厘自走榴彈炮卻迄今仍未正式出售。

梅復興表示，這箇中因素很多，但最主要的問題在於陸軍要求美方隨砲供售精準導引砲彈，以對泊地／換乘區之敵方兩棲載臺執行有效攻擊。

梅復興表示，然而，陸軍原規劃的M982A1 Excalibur彈因係美國與瑞典合作開發，使用了相當的瑞典技術含量（彈體、彈底、彈道設計、酬載／裝藥），而因瑞典法律禁止對「非國家」出口軍事裝備，故無法取得輸出許可。

梅復興說，其實，早在至少兩年以前就知道這個問題存在，美台軍廠各方也都設法尋求解決之道，但始終未能成功。

梅復興表示 ，M982的精度可壓縮到6公尺，性能極為優異，非常適合精準打擊點目標。但單價也非常之高，譬如去年美國對荷蘭出售199枚M982A1，總價就高達4000萬美元，平均單價約20萬美元。

無論如何，軍方對此案的態度相當明確，精準導引砲彈是當初國防部核准該案作戰需求的關鍵要素，絕對必須獲得，否則採購M109A6就沒有意義了。

他說，基本上，M109A6案本身在美政府的跨部會審查於今年第一季業已完成，基本上隨時都可以通知國會了。

美方官員日前透露，他們最近有耳聞臺灣軍方已在評估，倘若今年內美方仍不正式通告國會的話，就傾向放棄採購M109A6，而將省下的預算轉用於提升監偵目獲能力與機動力等優先順序更高的需求。

那究竟M109A6會不會賣／買？美國何時才可能宣布呢？

他說，基本上，M109A6案本身在美政府的跨部會審查於今年第一季業已完成，基本上隨時都可以通知國會了。

但拜登政府剛才上臺不久，川普政府去年12月又才最後批准的軍售，所以雖然台海風雲日緊、美方高級官員與將領近來也都公開高度關切中共對台灣的銳進與威嚇，華府目前並不急於在近期內宣佈新的軍售以加持台北。

梅復興稱，與拜登政策高層接近的人士指出，雖然高成本的自走火砲未見得最符合台灣優先的軍事需要，但由於臺北目前並無新的軍事申購項目可於未來數月內完成審查程序，因此若拜登政府近期內希望透過宣佈軍售來彰顯對台灣安全上的承諾與支持，那M109A6恐怕就是唯一可用，而又萬事俱備的方案了。