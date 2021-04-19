國防部：我對美軍購只剩空軍遠距攻陸飛彈還在爭取中

針對美國在台協會（AIT）向我方通報將就售我M109A6自走砲知會國會程序進行公告，國防部長邱國正上午在立法院答詢時表示，他目前尚未接受到「正式」的告知，國防部會按媒體報導側面去了解怎麼回事。但國防部戰規司長李世強表示，我國還在爭取的對美軍購項目，現在只剩空軍AGM-158遠距攻陸飛彈部分還在持續爭取中。

邱國正上午列席立法院司法及法制委員會，就審查行政院函請審議「國防部組織法第二條、第六條及第八條條文修正草案」、「國防部參謀本部組織法第二條條文修正草案」、「國防部防衛後備動員署組織法草案」等案列席備詢。

陸軍在110年度編列「銳捷專案」對美採購M109A6自走砲，預算案即將付諸執行。民進黨立委趙天麟質詢表示，聯合報今天獨家報導「拜登再挺台近期將公告售我M109A6自走砲」，國防部是否掌握此訊息？

邱國正答詢表示，他有看到報上有這一段報導，但他目前未接受到「正式」的告知，而按報導的話，國防部也會去側面去了解怎麼回事。立委追問，這確實是我們正爭取中的軍購？邱國正說，此案是以前的老案。我們並沒有「正式」得知，由公務部門告知我們，還沒有。

立委追問，美國經政黨輪替，從川普政時代至今還沒有完成的售台軍購案有哪些？也就是，我方想要買的、還沒獲得美方通知能賣給我方的有什麼項目？進度如何？戰規司長李世強表示，所有經公告售我的軍購案，目前進度都很正常，我方還在爭取的部分，現在只剩一個空軍遠距攻陸飛彈AGM-158的部分，還在持續爭取中。台美溝通管道暢通正常。