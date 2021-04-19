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美將公布售我新型自走砲 邱國正：與美團訪台無關

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國民黨立委陳以信上午在立法院向國防部長邱國正質詢表示，美方昨日披露將公布售我自走砲車軍售案，此節與日前美國前參議團陶德訪台團來訪有無關係？邱國正回應說，此案已是老案，兩者沒有關聯。圖／取自立法院直播畫面
國民黨立委陳以信上午在立法院向國防部長邱國正質詢表示，美方昨日披露將公布售我自走砲車軍售案，此節與日前美國前參議團陶德訪台團來訪有無關係？邱國正回應說，此案已是老案，兩者沒有關聯。圖／取自立法院直播畫面

國民黨立委陳以信上午質詢國防部邱國正，美方昨日披露將公布售我自走砲車軍售案，與日前美國前參議團陶德率團來訪有無關係？邱國正回應說，此案已是老案，兩者沒有關聯。邱證實當時曾與美團進行會談，「談及兩岸情勢、周邊狀況與印太目前形態與狀況後，自然會導出一些如何防範、合作」，但並未談及要籌獲什麼裝備。

邱國正上午列席立法院司法及法制委員會，就審查行政院函請審議「國防部組織法第二條、第六條及第八條條文修正草案」、「國防部參謀本部組織法第二條條文修正草案」、「國防部防衛後備動員署組織法草案」等案列席備詢。

陳以信詢問，上周美國陶德團來訪，邱國正有沒有見面？邱國正回應，他沒有參加接見，但有參加會談與晚宴，他不是個人參加，也有其他部會首長，當日見了美團兩次。

邱國正說，他與美團會面期間，並沒有針對軍購軍售，而是「談及兩岸情勢、周邊狀況與印太目前形態與狀況後，自然會導出一些如何防範、合作」，但並未談及要籌獲什麼裝備。立委詢問沒有針對具體項目？邱國正說，「絕對沒有」。

陳以信追問表示，美方昨日才公布自走砲車軍售案，與美團來訪無關？邱國正表示，沒有關係，此案是老案，兩者沒有關聯。

民進黨立委王定宇則有所指向邱國正表示，M109A6自走砲售台案，已是舊案，與近日來訪的拜登「特使團」，「八竿子打不著」，去年9、10月間路透社即已報導過此案。

綠委說，這項自走砲車購案就是去年10月儷英傑說這是屬於2021年的軍售案，此案對我國老舊自走砲車提升確有極大助益，但要讓國人清楚知道，不要我國重要盟友來，每件事都要講得像買賣，我方也不會這樣對待周邊的朋友。自走砲車已是舊案，已有一段時間。邱國正回應，兩者沒有關聯。

邱國正 軍售 國防部

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