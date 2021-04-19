防衛後備動員署 擬納宮廟義勇從事戰時災害搶救

國防部擬成立防衛後備動員署，國防部長邱國正上午在立法院表示，成立此署重點在於整合各部會協助民間動員，未來包括民間宮廟的義勇，都可以納入災防編組，一起參加災防演練，驗證戰時災害搶救能量。

邱國正上午列席立法院司法及法制委員會，就審查行政院函請審議「國防部組織法第二條、第六條及第八條條文修正草案」、「國防部參謀本部組織法第二條條文修正草案」、「國防部防衛後備動員署組織法草案」等案列席備詢。

林昶佐表示，未來成立防衛後備動員署將有統籌人力物力等跨部會協調業務，軍事動員整備包括管編裝召訓，仍由後指部負責，民間民防組織如後指部的軍事勤務隊，是整體防衛動員的一塊，民防組織在鐵路、公路、港口、電信、電力等，也有民間機關設置特種防護團，軍事勤務隊也負責這些裝備防護，特種防護團與軍事勤務隊戰時如何分工？

邱國正表示，軍事後備動員已行之有年，即8年的教召編管，而解除教召編管後，許多人仍有作戰能力，能承擔救護、救難任務，這方面有切割，8年內者列為軍事動員來管，8年後列入全民動員業務。而相關業務，就是要讓各部會知道們他要作什麼。未來推動工作，一個是民間、一個是軍方，軍方動員業務已很有基礎，民間動員部分就要各部會配合協調，這是很大的挑戰。

立委詢問，特種防護團目前沒放到災防編組，有無必要整合一起來參加災防演練，驗證戰時災害搶救能量。邱國正表示，有一項業務是國防部正在強化的，有一些已存在的民間組織，如後備軍人輔導組織、憲兵松、松梅等後備軍人組織，都可以納入，甚至於許多地方宮廟裡的義勇，這些人都可以納入，讓組織更加周延。