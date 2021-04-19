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空軍F-5部訓隊飛官退訓 邱國正：確有受影響 不予否認
F-5戰機接連發生飛安事故，傳有三名接受F-5戰機訓練的部訓隊飛官因此退訓。國防部長邱國正上午在立法院表示，「當然最近遇到這事情有點受影響，我們也不予否認」，但將會持續強化宣教、士氣維護，儘量不要因為這件事情而改變多數人心態。
邱國正上午列席立法院司法及法制委員會，就審查行政院函請審議「國防部組織法第二條、第六條及第八條條文修正草案」、「國防部參謀本部組織法第二條條文修正草案」、「國防部防衛後備動員署組織法草案」等案列席備詢。
邱國正會前受訪表示，空軍飛安出問題後規定1個半月應提出初步報告，現在都按照期程走，但以往經驗並沒有一定要對外告知，但會蒐整報告中有問題、疑義的，適切對外說明。
對於有三位F-5飛官退訓，空軍司令部昨日發出新聞稿宣稱報導內容悖離事實，指空軍全體官兵始終士氣高昂、團結一致。但邱國正表示，以往各班隊訓練，中途都會有成員，因本身的調整、規劃有所改變，空軍在這方面持續做評估，但每一年都有一個常數要離開，「當然最近遇到這事情有點受影響，我們也不予否認」，但會持續強化宣教、士氣維護，儘量不要因為這件事情而改變多數人心態，國軍一直在努力。
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