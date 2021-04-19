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AIT知會我即將公告對台自走砲軍售 國防部低調

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
對AIT知會我方即將公告軍售，國防部長邱國正（右）上午在立法院態度低調。圖／取自立法院直播畫面
對AIT知會我方即將公告軍售，國防部長邱國正（右）上午在立法院態度低調。圖／取自立法院直播畫面

美國拜登政府將對台釋出最新一波軍售，高層管道證實，美國在台協會（AIT）台北辧事處已知會我方，台灣採購M109A6自走砲案，美國國防部安全合作局（DSCA）將於近期知會國會進行公告。但國防部上午態度低調，表示待美方正式通知並知會國會後，再即時向國人說明。

對AIT知會我方即將公告軍售，國防部長邱國正上午在立法院態度低調，表示此案已走了很久，最近持續在走，但此案到目前沒有接獲正式告知，至於最近又有傳言，他不了解訊息怎麼來的，但有這案子。

國防部則表示，此案目前未獲美方正式通知，會在美方正式「知會國會」時，即時向國人說明。

而對日前美國政府訪團來台時，邱國正是否參與接見，他表示，當日我曾向立法院請假，但他是去參加專案會議，所以沒有參加訪團晉見總統這塊，但我們召開的專案會議內容大概針對區域問題、目前國軍應對，都跟相關人員說明，但沒有刻意針對軍售去說，「他們畢竟不是國防部官員」。

國防部 軍售 立法院

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