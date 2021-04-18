獨／拜登再挺台 AIT通知美近期將公告售我M109A6自走砲

美國拜登政府即將對台釋出最新1波軍售，高層管道證實，美國在台協會台北辧事處（AIT/T）已知會我方，台灣採購M109A6自走砲案，美國安合局（DSCA）將於近期內就知會國會程序進行公告。陸軍計畫112年至104年分批接裝，今年起將執行附屬設施整建等前置作業。

雖然川普政府時期就傳將出售這項裝備與所附屬精準彈藥，陸軍也以「銳霆專案」與「新型155公厘火砲精準彈藥」為名建案，今年編列預算採購，同時編妥人員專案出國經費。但這項軍購案卻拖過川普卸任至今都尚未公布，傳原因是我國計畫隨案採購的M982「神劍」(Excalibur)精準導引砲彈，受限擁有智財權研發國之一的瑞典反對出售，美方找不到出貨廠商，因此延宕至今。

對於我國能否隨案獲得M982「神劍」精準導引砲彈？高層表示：目前為止均依既定採購程序進行。

「銳霆專案」與「新型155公厘火砲精準彈藥」，全案發價書信函（LOR for LOA）於去（100零9）年3月11日由蔡總統核定，並遞交美國政府辦理發價書作業。高層表示，各項作業均依台美所會商的作業節點執行。

高層證實，美國在台協會台北辦事處（AIT/T）上（3）月告知我國，近期美國安合局（DSCA）將就M109A6自走砲售台案進行知會國會程序的公告。而我國今年將透過美國在台協會台北辦事處、我國駐美軍事代表團等多重管道，與美議約，洽談發價書內容，共同推動此案。

高層表示，「銳霆專案」自100零9年起分年編列173億8523萬1千元，對美軍購新型M109A6自走砲及附屬裝備，今年起執行師資種能選訓、附屬設施整、備份料件檢討及整體後勤規劃等前作業，計畫於112年至104年分批獲裝。但受到軍購預算排擠，已要求陸軍以滿足戰備需求為前提，檢討採購數量，在立法院核定的預算額度內完成發價書簽署，並辦理軍購首期款結匯作業。據了解，全案初期已降低到僅採購40輛。