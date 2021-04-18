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F-5E戰機學官傳退訓潮？ 空軍否認指部隊士氣高昂
媒體報導傳F-5E戰機學官傳退訓潮，空軍司令部今（18）日發出新聞稿稱報導內容悖離事實；而空軍全體官兵始終士氣高昂、團結一致。
三立新聞今天報導，F-5E戰機去年至今年接連出事，導致3位飛官與學官不幸殉職，空軍緊急採購新式彈射椅，卻得拖到年底才能開始替換，讓不少台東基地的教官與飛官寧可退訓。根據家屬透露，已經有3位學官表達退訓，另外還有2名教官擔心安全問題也萌生退意。
空軍司令部今（18）日發出新聞稿「痛心的表示」，報導內容已悖離事實；呼籲媒體報導新聞，應謹慎查明訊息來源及正確性，避免引用訛傳訊息，打擊國軍士氣與內部團結。
空軍司令部指出，空軍對於發生意外事件，均秉持務實的態度，深究肇因，降低風險因素，並採更嚴謹的機務及訓練標準執行，確保同仁安全，以安定軍心與眷心。
空軍司令部強調，共機侵擾我空域，威脅我國防安全從未間斷；我空軍全體官兵始終士氣高昂、團結一致，堅定站在守護領空安全的第一線，確保國家安全，籲請國人支持。
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