資通電軍擬改隸國防部 位階與中樞戰力憲兵指揮部相同

立法院司法法制委員會明將審議「國防部組織法第2條、第6條及第8條條文修正草案」，草案規定，將現行國防部參謀本部資通電軍指揮部，改隸為國防部直屬軍事機構，理由是為「提升國家資通電安全及不對稱戰力發展」。

2017年7月1日正式成立的國防部參謀本部資通電軍指揮部，是參謀本部直屬單位，是針對中共網軍威脅設立的反制網軍單位，其中設有資訊通信聯隊與網路戰聯隊，是國軍兼具攻守一體特性的軍事網路安全單位，近年不但被納入情報機關之一，網路戰聯隊所屬各也進駐各政府單位行反駭任務。

國防部也指出，資通電軍指揮部的任務，平時統合國軍網路、電子及資通平台等三大領域，執行網路空間安全維護、電磁頻譜偵蒐及指管系統建立與維運，以支援國軍資通安全緊急應變，確保各項指管系統暢通。戰時除依令執行國軍資通安全防護任務外，並協防國家關鍵資訊基礎設施，以確保國家疆位國土安全。

草案指出，為進一步提升國家資通電安全及不對稱戰力發展，將原參謀本部直屬部隊資通電軍指揮部，改隸屬為國防部直屬軍事機構，因此於現行條文第8條增列「資通電軍指揮部」。原案僅負責中樞防務的憲兵指揮部。