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國防部防衛後備動員署設中將署長 軍文職聘雇並用

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
「國防部防衛後備動員署」平時執行行政動員準備，戰寺達成防衛作防衛作戰「戰略持久」目的。本報資料照片
「國防部防衛後備動員署」平時執行行政動員準備，戰寺達成防衛作防衛作戰「戰略持久」目的。本報資料照片

立法院司法法制委員會明將審議「國防部防衛後備動員署組織法草案」，草案顯示，未來該署軍文職並用，得進用國軍聘雇人員，並將設2軍、2文首長、副首長，署長為中將編缺，署將整合現行國防部全民防衛動員室及後備指揮部，從事後備動員業務，戰時達成「戰略持久」目的。

草案指出，為有效整合及執行軍事動員及行政動員事項，防衛後備動員署的首長、副首長，規劃設置「2軍2文」，與政府其他三級機關首長編設基準概同，署長為中將編缺，副署長則分設13職等副署長兼執行長、十二職等副署長，共同協助署長推動全民防衛動員業務、跨部會溝通協調；其中軍職少將副署長則負責軍政、軍令間溝通協調 。

「國防部防衛後備動員署」平時執行行政動員準備，建立常態性跨部會整合機制，統籌教育、內政、經濟、財政、交通、文化、衛福等部會及縣市政府，完成人力、物力、科技、軍事等戰力綜合準備，並協助各項災害防救任務。戰時於政軍指揮中心成立 「全民動員整備整備組」，依三軍作戰部隊需求，啟動行政動員機制，籌獲所需民、物力，達成防衛作防衛作戰「戰略持久」的目的。

而依據國防部規劃，現行後備指揮部將改隸防衛後備動員署，執行軍事動員及後備部隊整備任務，以因應平時與戰時需求。平時後備指揮部執行軍事動員準備，依專業屬性持續擔任動員兵監，專責後備部隊「管、編、裝、召、訓」，並運用後備輔導幹部組織功能，協助後備軍人動員、管理、服務與災害防救工作。至於戰時，後備指揮部於聯合作戰指揮中心成立台閩戰綜會報，透過各作戰區戰綜會報，協調地區縣市政府完成所需的人、物力及精神動員迅速發揮全民總力，協力遂行國土防衛作戰。

國防部現行幕僚單位「全民防衛動員室」業務及人力，也將全數移編該署。

國防部 立法院 國軍

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