陸軍獵貍案採購無線版拖式飛彈 今年進入產製備料階段

陸軍「獵狸專案」透過軍購管道擴大對美採購TOW 2B RF無線導引飛彈1240至1700枚、發射器57套、發射車100輛。陸軍司令部表示，此案於今年開始執行產製主合約、長產期品項採購及備料作業，飛彈與車輛等裝備可望於民國111及113年陸續獲得。

「獵狸專案」被陸軍以「高效能反裝甲飛彈」為名列於今年公開預算案，陸軍司令部表示，此案於107-114年編列新台幣118億1516萬4000元，向美籌購拖式飛彈系統及附屬裝備，發價書於108年12月18日與美完成簽署，決標公告金額為3億7078萬4657美元，折合新台幣約113億6454萬9737元，規劃於111及113年交裝。

陸軍司令部表示，此案我方迄今已與美方召開4次專案管理會議，確認美方已於109年中旬完成此案主要武器系統及飛彈合約議定，目前進入裝備產製階段。

陸軍司令部說，此案預算需求額度及付款規劃均依台美雙方研討結果納發價書執行，並實施滾動式修調，各項工作均依期程管制節點推動，作業進度正常。110年預劃執行產製主合約、長產期品項採購及備料作業。

我國是首度採購此類無線射頻導引型的拖式飛彈（TOW2-B RF）。新彈種不再像傳統拖式飛彈，必須以銅線導引，直到擊中目標，而改採無線導引方式，若順利採購，我國將反裝甲武器運用在反登陸作戰攻擊泛水目標的接戰距離，將提升一倍。

陸軍包括澎湖防衛指揮部、蘭陽指揮部、關渡指揮部，三個單位的反裝甲連，目前都配備標槍飛彈；部分聯兵旅與花東防衛部反甲連則仍使用線導型的拖式飛彈，預計換裝無線導引的「拖式2B反裝甲飛彈」。