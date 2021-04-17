潛艦國造傳供料不及 中鋼、台船：不符事實

針對有媒體報導潛艦國造工程因中鋼供料不及導致潛艦船殼生產進度遲滯，中鋼和台船相繼出面澄清，一致指出與事實不符，生產皆依計畫進度與執行中。

據了解，國產首艘艦最快於2024年第3季下水，隔年交艦給海軍進行測試。

中鋼表示，該公司對於國艦國造及潛艦國造所用鋼板，一向是配合政府的國防自主政策，優先全力支持供應國防用料。而潛艦國造工程所需鋼料，自投入生產以來，完全依據台船的用料需求，全量接單排程生產，未有供料不及、生產進度延遲的事實。

該公司並澄清，絕對不會為了利潤考量而影響生產國防用鋼的接單以及供料，更沒有國安單位出面協調中鋼供料的情事。

中鋼再次強調，為全力配合政府的國防自主政策，不僅已強化該公司鋼板工場生產設備，更投入大量研發資源，結合創新的冶金設計與製程技術，提升國防用鋼的產製能力，包括完成潛艦用鋼產品開發。

而公司方面將持續貫徹支持國防用料自主政策，全力滿足潛艦國造及國艦國造的特殊用鋼需求。

另外，台船也表示，高雄廠區因應國造潛艦（IDS案）所打造的封閉式專用廠去年底完成，隨即展開建造。

針對有媒體報導潛艦國造工程因中鋼供料不及，潛艦船殼生產進度遲滯，與事實不符；目前中鋼供應潛艦用船殼鋼板，皆可滿足台船生產所需，潛艦船殼生產進度，皆依計畫生產與執行中。

根據規畫，IDS案採Ｘ型艉舵，長度65至70公尺、寬8公尺，與劍龍級潛艦的長66.9公尺、寬8.4公尺相當。原型艦排水量約2,500噸到3,000噸間，兩側採被動陣列聲納；最快於2024年第3季下水，隔年交艦給海軍進行測試。