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副防長證實 國防部長邱國正陪同蔡總統接見美特使團

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部副部長張哲平答詢時證實，國防部長邱國正上午陪同蔡總統接見代表拜登總統的美國友人訪團。圖/本報資料照
國防部副部長張哲平答詢時證實，國防部長邱國正上午陪同蔡總統接見代表拜登總統的美國友人訪團。圖/本報資料照

美國特使團昨日訪台，今天由蔡總統接見，原應在立法院外交及國防委員會報告並備質詢的國防部邱國正，今天在立法院以參與總統府「專案會議」為由請假獲准。據了解，邱國正上午前往總統府參加與美國特使團的會談。國防部副部長張哲平答詢時也證實，邱國正上午陪同蔡總統接見代表拜登總統的美國友人訪團。

立法院外交及國防委員會上午邀請邱國正率官員報告「國軍軍事教育制度提升與人員素質精進作法」，邱國正報告後，隨即請假前往總統府參加專案會議，由張哲平備詢。准假的國民黨召委廖婉汝席間曾表示，邱國正是去參加大家都知道的「那個那個」。

而據知情立委透露，邱國正請假書面事由是參加「專案會議」，事實上是前往總統府參加與美國特使團的會談，因此准假。

國民黨立委吳斯懷質詢表示，今天邱國正請假，是因為陪同蔡總統接見代表拜登總統的美國友人訪團嗎？國防部副部長張哲平表示：是的。

吳斯懷表示，會不會這三位成員，我們查一查，離開公職以後，與美國幾大軍火商關係或智庫顧問，是否有關係？會否過一陣子我們就會有軍備要買？前國防部長嚴德發公開表示，不是美國人要我買什麼就買什麼；去年川普政府時期，美國高官來了後，我國即開放萊豬、軍購不斷加碼，年度預算沒有的軍購案，都承諾要買，先搞定軍購再編預算，希望邱部長能拿出腰骨，不是美方說什麼我們就要買什麼，大家拭目以待。備詢的張哲平允諾轉達。

邱國正 總統府 國防部

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