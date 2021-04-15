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共軍兩殲16戰機今闖我西南防空識別區 空軍反制
國防部公布中共解放軍活動動態，有2架次殲16戰機今天闖進我西南防空識別區。空軍司令部表示，空軍派遣空中巡邏兵力應對，同時實施廣播驅離、防空飛彈追監等反制措施。
【中央社／台北15日電】
美國總統拜登摯友、前參議員陶德訪台之際，共軍2架殲16戰機下午侵擾台灣西南防空識別區；空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。
國防部自去年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發布共機動態。
拜登摯友、前參議員陶德（Chris Dodd）14日率團訪台之際，共軍仍派遣軍機擾台。
根據空軍今天發布的共機動態，共2架殲16戰機下午擾台，但均集中在西南防空識別區（ADIZ），並未逾越台灣海峽中線，也未侵犯台灣東南方；空軍則派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。
根據4月動態，3日1架；4日1架；5日10架；6日4架；7日15架；8日2架；9日11架；10日4架；11日1架；12日25架；13日5架。其中12日的25架，創國防部公布統計以來最多架次紀錄，學者研判是模擬攻擊美國航空母艦羅斯福號打擊群。
拜登曾稱陶德為「最好的朋友」（singlebestfriend），並在2020年選戰中請陶德協助確認副總統人選，兩人交情，不言可喻。
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