軍友社慰問各水庫清淤工兵 致贈超商早餐打氣

台灣地區面臨近幾十年最嚴重的旱象，各水庫都乾涸見底，國軍因此配合水利單位，派出工兵部隊到各水庫執行清除庫底淤泥作業。中華民國軍人之友社理事長李棟樑、秘書長蔡鴻圖，近日先後前往南部陸軍54工兵群（負責曾文水庫）與北部陸軍53工兵群（負責石門、明德水庫）慰勞官兵。李棟樑表示，看到官兵在大太陽下辛苦工作，讓人倍覺感佩，他希望大家能注意身體，尤其執行任務時，要小心工地安全。等到這波清淤任務告一段落，軍友社會再找一個機會來慰勞。

李棟樑表示，由於各水庫位置，距離部隊原駐地相當遙遠，官兵必須臨時在工地附近借宿，飲食消費都比較不方便。所以他除了捐贈各工地泡麵、飲料，另外每周兩次，由離工區最近的統一超商提供御飯糰與優酪乳。軍友社接下來也會到中部的52工兵群（負責鯉魚潭水庫），以及日前工兵群，以及日前支援台鐵太魯閣號大車禍的花防部。