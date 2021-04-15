共軍當面軍演武嚇台？張哲平：沒有將之定調為演訓

針對中共今起在「台灣海峽近南澎列島」進行的軍事實彈演習，國防部副部長張哲平今天表示，因為共軍畫定的操演區域非常小，「我們沒有將之定調為演訓」，兩岸因此擦槍走火的機率並不高。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部部長邱國正率官員報告「國軍軍事教育制度提升與人員素質精進作法」，並備質詢。邱國正在報告後，隨即請假前往總統府陪同蔡總統接見美方訪團，由張哲平備詢。

國民黨立委李貴敏質詢時關切，針對拜登政府代表團訪台後中共實施的實彈操演，國防部如何研判？張哲平表示，共軍發布一個禁航區，他們畫的「這種小區域」，我方沒有將之定調為演訓。但從中共官媒言趨勢觀察，研判具有一點針對性。他研判兩岸因此擦槍走火機率並不高。因為共軍畫定的區域很小，演訓規模相對不大，其次，操演地區與我方而言有點距離。

但立委質疑，軍事衝突不是近身搏擊，不是要很近才會擦槍走火，國防部嚴密掌握下，不會擦槍走火？張哲平說，我方自己有自己的接戰規定，只要克守我方接戰規定，不致會槍走火。

中國大陸海事局今宣布4月15日起至20日，將在「台灣海峽近南澎列島」進行軍事實彈演習。這項「粵航警0078」操演區域，距澎湖貓嶼達194.14公里，且區域狹小，研判只能射擊傳統火砲。