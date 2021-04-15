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立委揭露三軍提前退伍軍士官數排行榜 這個軍種最高！

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國民黨立委江啟臣質詢時披露，國軍志願役軍士官近三年提前申請賠償提前退伍業經核定人數表。圖／取自立法院直播畫面
國民黨立委江啟臣質詢時披露，國軍志願役軍士官近三年提前申請賠償提前退伍業經核定人數表。圖／取自立法院直播畫面

國防部對外宣傳軍校招生與募兵都達標，招生率百分之百，但國民黨立委江啟臣披露，國軍近三年在軍中寧願賠錢提前退伍的基層軍士官，達到793人，其中以空軍人數最多，國防部不能報喜不報憂。對此，國防部長張哲平表示，提前退伍者多為適應不良，會通盤檢討。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部部長邱國正率官員報告「國軍軍事教育制度提升與人員素質精進作法」，並備質詢。邱國正在報告後，隨即請假前往總統府陪同蔡總統接見美訪團，由張哲平備詢。

江啟臣質詢時披露，國軍志願役軍士官近三年提前申請賠償提前退伍業經核定人數，陸軍司令部軍官有93人，士官有171人，全計264人；海軍司令部軍官有32人，士官有71人，合計103人；空軍司令部軍官83人、士官214人，合計297人；指揮部軍官25人、士官13人，合計38人；憲兵指揮部軍官13人、士官18人；資通電軍軍官11人、士官18人，合計29人；中央單位軍官25人、士官6人，合計31人。

江啟臣資料統計，提前退伍者合計軍官282人，士官511人，現已核定退伍計793名。而這些提前退伍者，都是基層軍士官。

江啟臣特別指出，空軍人少，且培養軍士官應較為專業困難，但提前賠償退伍者，人數卻最高，這是大問題。國防部不能告訴外界招生獲得率多麼好，百分之百又如何，但退學、提早退伍者，這一加一減，能留下多少，國防部必須共同解決，不能報喜不報憂。

國民黨立委江啟臣（左）質詢時披露，國軍志願役軍士官近三年提前申請賠償提前退伍業經核定人數表。圖／取自立法院直播畫面
國民黨立委江啟臣（左）質詢時披露，國軍志願役軍士官近三年提前申請賠償提前退伍業經核定人數表。圖／取自立法院直播畫面

國防部 江啟臣 空軍

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