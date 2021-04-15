招生未達標！為高薪捨「國防學士班」？副防長嗆：這種人無助國軍

針對國防部與知名大學共同開辦的「國防學士班」，招生未達成目標數，有學生表達理工學院畢業生到科學園區任職的薪水，比軍人5、6萬元薪水高，因此不願繼續就讀。國防部副部長張哲平坦言，如果有些人是因為薪水，「未來這種人在國軍服務的話，對我們的幫助也不會有太大」。

本報深度新聞報導，為爭取高素質人力加入國軍，台大、清大、成大等頂尖大學與國防部合作新設國防學士班，台大110學年度首屆招生，共16系預計招收17人，但本報掌握，台大今年只有7人報名，歷史、昆蟲、物理等11系報名「抱蛋」，台大分析是「4科52級分」門檻訂太高；清大今年是第3屆招生，招10人也只有9人報名。有學生表示，歷經辛苦的學業與軍事訓練，最後若只能領月薪5萬元，還不如進科學園區，待遇都比投入軍職高。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部部長邱國正率官員報告「國軍軍事教育制度提升與人員素質精進作法」，並備質詢。邱國正在報告後，隨即請假前往總統府參加國安會議，由張哲平備詢。民進黨立委趙天麟、林淑芬都關切國防學士班的招生狀況。

國防部表示，國防學士班108年由清華大學開辦，原預計招收目標10人，一人體檢未過報名9人，其中因課業壓力，及不適應假日要接受軍事訓練等因素，退訓4人。109年兩所學校開辦，目前在訓人數15人，當時報名是69人，目前退訓休學5人。至於110年，預計要收60人，目前報名82人。

林淑芬表示，有學生反應，理工學院畢業者進入科學園區，加上年終，比軍職每月5、6萬元薪水高。國軍如何提高「PAY」的競爭力，提高學生從軍意願？

張哲平表示，針對來報名與畢業有落差，會利用宣教時機了解他們真正不願意繼續就讀的原因，研擬相對應改革方案。至於立委講到薪水問題，他在立法院不唱高調，但如果有些人他是因為薪水，讀個大學畢業薪水比軍人高，因此不要當軍人、不讀國防學士班，未來這種人在國軍服務的話，對國軍也不會有太大幫助。