國防部副部長張哲平：美訪台團無美軍人員隨行

外傳美國拜登政府派遣訪台的陶德特使團，包含美國軍政軍務人員隨團，但國防部副部長張哲平上午澄清表示，外界看到的陪同者是美國在台協會台北辦事處駐台人員，並非美團人員，訪團沒有軍職人員。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部部長邱國正率官員報告「國軍軍事教育制度提升與人員素質精進作法」，並備質詢。邱國正在報告後，隨即請假前往總統府參加國安會議，由張哲平備詢。

民進黨立委王定宇質詢表示，這次美方訪問團中，除了前聯邦參議員陶德、阿米塔吉與史坦伯格3位重要成員外，是否有美方軍政與軍務的成員隨團來訪？國防部副部長張哲平答詢透露說，有。是國務院人員。至於來的目的，是和漢光演習有關，或是其他目的？張哲平說，和漢光無關，是其他目的，但不便公開說明。

但他稍晚面對民進黨立委鍾佳濱關切美國訪團台來，不乏資深議員，甚至有軍職人員？張哲平說，外界看到的陪同者不是軍職人員，而是AIT陪同人員。

熟嫻外交的民進黨立委羅致政也表示，訪團只有四人，沒有軍政、軍事人員來訪。