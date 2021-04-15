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潛艦國造引國際情報戰 韓籍工程師疑遭「外力」施壓將分批離境

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潛艦國造韓籍工程師遭施壓將分批離境 海軍低調

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
我國推動潛艦國造，主合約商GL公司所聘駐台外籍工程師現疑遭「外力」施壓，陸續向海軍潛艦小組申請解除境管，將分批在4月、6月底返回母國。民進黨立委林淑芬（左）上午在立法院披露此事，但海軍參謀長蔣正國低調表示，這一段不方便公開說明，要求私下向立委說明。圖／取自立法院直播畫面
我國推動潛艦國造，主合約商GL公司所聘駐台外籍工程師現疑遭「外力」施壓，陸續向海軍潛艦小組申請解除境管，將分批在4月、6月底返回母國。民進黨立委林淑芬（左）上午在立法院披露此事，但海軍參謀長蔣正國低調表示，這一段不方便公開說明，要求私下向立委說明。圖／取自立法院直播畫面

我國推動潛艦國造，主合約商GL公司所聘駐台外籍工程師現疑遭「外力」施壓，陸續向海軍潛艦小組申請解除境管，將分批在4月、6月底返回母國。民進黨立委林淑芬上午在立法院披露此事，但海軍參謀長蔣正國低調表示，這一段不方便公開說明，要求私下向立委說明。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部部長邱國正率官員報告「國軍軍事教育制度提升與人員素質精進作法」，並備質詢。邱國正在報告後，隨即請假前往總統府參加國安會議，由張哲平備詢。民進黨立委王定宇關切漢光37號演習內容。

本報深度新聞報導，台灣推動潛艦國造，尋求國際人士提供設計製造潛艦的技術協助，引起國際情報單位注意，引發情報戰。某國情報單位滲透台灣，外國情報人員在台灣如入無人之境，今年2月跑去高雄找尋協助中華民國海軍設計生產潛艦的外國工程師，要求他們說明在台灣工作情況。陸續有工程師要求離台，而這批工程師是韓國國籍。

林淑芬質詢時披露，潛艦國造主合約商GL公司工程師要在4月底與6月底回國，海軍潛艦小組是否已收獲GL公司工程師要求解除境管的要求？蔣正國答詢時宣稱，他沒有收到，要下去了解再說明。

但林淑芬進一步表示，她的國會辦公室一周前就已提醒過海軍，GL工程師對潛艦國造很重要，數日前媒體也曾披露，這些工程師被要求回到母國，對方國懷疑工程師涉機敏資料外洩，因此被要求回國。而新聞披露前，她的辦公室就獲得消息，具體指出須於4月底與6月底返國，海軍卻未獲解除境管的申請？GL工程師回國的原因不能直接講，台船與GL的合約是否已全部完成？

蔣正國說，這一段不方便在此說明，容許私下報告。

林淑芬說，她擔心她的消息若屬實，會影響潛艦國造進度與期程，在紅區裝備都取得後，GL工程師就出申請解除境管要離開，她懷疑有外部力量介入，讓我們很擔心，「中國威脅近在眼前」。但蔣正國表示，潛艦國造目前進度正常。

潛艦 海軍 林淑芬

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