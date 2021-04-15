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雙基雷達車部署被曝光！ 立委披露：空軍未核定此車為機密

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
號稱能偵測共軍匿蹤戰機雙基雷達車前進部署澎湖，被海軍基層投稿軍媒而曝光。基進黨立委陳柏帷（右）上午在立法院披露，使用這項裝備的空軍並未核定此車為機密，而海軍也未發現，最後軍媒發出也未發現是機密，這是制度性問題。圖／取自立法院直播畫面
號稱能偵測共軍匿蹤戰機雙基雷達車前進部署澎湖，被海軍基層投稿軍媒而曝光。基進黨立委陳柏帷（右）上午在立法院披露，使用這項裝備的空軍並未核定此車為機密，而海軍也未發現，最後軍媒發出也未發現是機密，這是制度性問題。圖／取自立法院直播畫面

號稱能偵測共軍匿蹤戰機雙基雷達車前進部署澎湖，被海軍基層投稿軍媒「青年日報」而曝光。基進黨立委陳柏帷上午在立法院披露，使用這項裝備的空軍並未核定此車為機密，而海軍也未發現，最後軍媒發出也未發現是機密，這是制度性問題。

對於此案發生後，青年日報社長孫立方上校遭調職，國防部長邱國正上午表示，這件事上沒有任何懲處，孫立方擔任青報社長超過2年，職位異動在軍中人事運作中是必要的。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部部長邱國正率官員報告「國軍軍事教育制度提升與人員素質精進作法」，並備質詢。邱國正在報告後，隨即請假前往總統府參加國安會議，由張哲平備詢。

基進黨立委陳柏帷關切雙基雷達車曝光的處置方式，張哲平表示，經調查後審稿機制需再作檢討，現已調整審查機制，但國防部並未針對性懲處任何人，也沒有美國在台協會關切等節。

海軍參謀長蔣正國也表示，海軍已針對基層單位未來投稿軍媒訂出精進作法，以前稿件是各單位主官來核定，現在提升到除聯兵旅級至軍團主官初審、複審外，最後還要送到司令部核定。

但陳柏帷表示，一則空軍並未核定此雷達車為機密，而海軍也未發現，最後軍媒刊登時也未發現是機密。國軍保密保到家，但三軍都不知這是機密。這是制度性問題。

國民黨立委陳以信也表示，青年日報一案後說要增訂審查機制，防止機密外洩，但加強軍媒審查機制固然應該，但作法沒有時效性，事情愈做愈多，建議在青報設立安全查核機制，避免基層負擔。

張哲平表示，此案經檢討，國軍已訂出複式監督機制，並將此案列為今年保防宣教案例。

對國防部青年日報日前不慎刊出機敏雷達車的照片，青年日報社長孫立方上校因此遭調職，與陸軍司令部公共事務組長黃海晏上校對調職務。邱國正會前受訪表示，軍中人事本來就會人員更迭，「我自己本身也被懲處很多次，但懲處講的是道理」，但在這件事上沒有任何懲處，孫立方擔任青報社長超過2年，職位異動在軍中人事運作中是必要的。

海軍 青年 邱國正

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