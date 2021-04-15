陶德訪台共軍當面操演 國防部長：對台認知戰 勿受影響

美國總統拜登派遣前參議員陶德率團訪台之際，共軍宣布實彈演習，國台辦宣稱是遏止台美勾結。國防部長邱國正上午在立法院表示，將持續關注並掌握，也強調中共說法是對台認知作戰的一環，籲民眾不要受到影響。

美訪團包括前參議員陶德（Chris Dodd）、2名前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、史坦柏格（James Steinberg），以及美國國務院台灣協調處長白丹利（Dan Biers）昨天抵台訪問，中國海事局昨日上午也發布軍演訊息，今天至20日每天上午8時至傍晚6時，宣稱是在台灣海峽近的南澎列島實彈演習。

邱國正上午赴立法院外交及國防委員會就「國軍軍事教育制度提升與人員素質精進作法」進行報告、並備質詢，他會前接受媒體訪問時表示，國軍持續關注中共軍演，掌握對方任何動作。

而美訪團專機昨日下午抵台前，空軍愛國者飛彈微波雷達車曾在松機附近的大直橋下部署，外認為曾啟動防空飛彈監偵。邱國正否認此事，表示空軍是配合各地面部隊及戰區進行戰備演練，都是例行訓練。