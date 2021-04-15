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韓國公佈下一代戰機 國防部副部長：四代半戰機

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
韓國傳稱耗資兩千億台幣完成下一代戰機研發，日前發布原型機。國防部副部長張哲平（右）上午表示，該型機因為武器外掛，影響匿蹤效果，所以是一架「四代半」戰機。圖／取自立法院直播畫面
韓國傳稱耗資兩千億台幣完成下一代戰機研發，日前發布原型機。國防部副部長張哲平（右）上午表示，該型機因為武器外掛，影響匿蹤效果，所以是一架「四代半」戰機。圖／取自立法院直播畫面

韓國傳稱耗資兩千億台幣完成下一代戰機研發，日前發布原型機。國防部副部長張哲平上午表示，該型機因為武器外掛，影響匿蹤效果，所以是一架「四代半」戰機。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部部長邱國正率官員報告「國軍軍事教育制度提升與人員素質精進作法」，並備質詢。邱國正在報告後，隨即請假前往總統府參加國安會議，由張哲平備詢。

民進黨立委蔡適應質詢表示，韓國日前完成新一代戰機研發，號稱耗資台幣兩千餘億元，是「四代半」或「第五代」戰機？張哲平答詢表示，是四代半，因為武器外掛，匿蹤效果不夠。

蔡適應進一步追問我國的下一代戰機研究計畫，中科院長張忠誠答詢說，國軍下一代戰機目前有兩個研發案，分為整體設計與發動機製造，目前進度正常且超前。對於研發預算，他說，發動機研發預算88億元，預計在113年結案；設計案則編了17億元，也要到113年左右，其中有四項關鍵技術。

蔡適應要求國防部應了解韓國研發狀況，韓國花了兩千億元，「我也覺得太多」，但看來下一代戰機研發須投入相當資源，我國一百億元供研發夠嗎？張忠誠說，整個研發是分階段的。立委要求國防部應對空軍下一代戰機投注更多預算支持，張哲平允諾支持此案。

戰機 國防部

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