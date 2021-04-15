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陶德訪台共軍當面軍演 國防部：嚴密掌握、適切處置

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部副部長張哲平（右）。圖／取自立法院直播畫面
國防部副部長張哲平（右）。圖／取自立法院直播畫面

拜登政府派遣特使團訪台，當面共軍今起在東南沿海有小規模操演，國防部部長張哲平今天表示，國防部正在情蒐共軍參演部隊，而相關動態國防部也會嚴密掌握、適切處置。

而對美軍日前發布神盾軍艦馬廷斯號艦長「翹腳」近距監控中共遼寧艦的照片，張哲平說，這是美軍的認知作戰，代表美方有信心對共艦確實掌握。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部部長邱國正率官員報告「國軍軍事教育制度提升與人員素質精進作法」，並備質詢。邱國正在報告後，隨即請假前往總統府參加國安會議，由張哲平備詢。

面對立委關切美訪團抵台後的共軍動態，張哲平答詢時表示，美方訪團展現對我堅定友誼與支持，這是按事前規劃好的期程前來，專機落地後，相對中共在廣東地區畫設一個禁航區，研判有軍事演習，國防部會情蒐參演部隊，而相關動態國防部也會嚴密掌握、適切處置。

而對於美軍馬斯廷號近距監控遼寧號照，張哲平認為，這是美方對認知作戰的一種作為，反觀中共也用一些文宣、剪貼貼圖與照片，以一些杜撰不實的消息作宣傳。其實美方也是作一種認知作戰，代表美方有信心對共艦確實掌握。

國防部 美軍 中共

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