共軍威脅嚴峻 外島前線熱衷要求防區釋出土地發展觀光

中共軍事威脅日益嚴峻，但我距離一線金馬外離島駐軍兵力減少，地方政府積極要求軍方釋出外島無用的營舍土地，供地方作經建發展。國防部表示，以馬祖為例，109年迄今國防部就已檢討同意釋出計「馬祖福利中心」等37處、土地281筆，面積32.63餘公頃。

軍方駐軍逐年減少，地方民代因應馬祖地區觀光發展，土地釋出緩慢，要求國防部加速土地釋出。

國防部表示，在兼顧國防安全、地方建設、防災應變及民生需求等前提下，秉持「小營區併入大營區」、「三軍同駐一營區」原則，務實檢討營區運用規劃，優先滿足部隊任務與訓練需要，凡經檢討無運用計畫營地，依「國有財產法」等相關規定辦理土地移管事宜。

國防部說，經統計109年迄今，已檢討同意釋出計「馬祖福利中心」等37處、土地281筆，面積32.63餘公頃。