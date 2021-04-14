共軍威脅嚴峻 外島前線熱衷要求防區釋出土地發展觀光
中共軍事威脅日益嚴峻，但我距離一線金馬外離島駐軍兵力減少，地方政府積極要求軍方釋出外島無用的營舍土地，供地方作經建發展。國防部表示，以馬祖為例，109年迄今國防部就已檢討同意釋出計「馬祖福利中心」等37處、土地281筆，面積32.63餘公頃。
軍方駐軍逐年減少，地方民代因應馬祖地區觀光發展，土地釋出緩慢，要求國防部加速土地釋出。
國防部表示，在兼顧國防安全、地方建設、防災應變及民生需求等前提下，秉持「小營區併入大營區」、「三軍同駐一營區」原則，務實檢討營區運用規劃，優先滿足部隊任務與訓練需要，凡經檢討無運用計畫營地，依「國有財產法」等相關規定辦理土地移管事宜。
國防部說，經統計109年迄今，已檢討同意釋出計「馬祖福利中心」等37處、土地281筆，面積32.63餘公頃。
對地方政府為經建發展及戰地史蹟文化保存需使用國軍營地，國防部表示，會在不影響國防安全及戰備任務前提下，詳實檢討營區運用計畫，以活化國家土地資產，共創雙贏。
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