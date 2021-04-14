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國軍教育新作法 錄取分數提升 軍校生任官前下部隊見學

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國軍軍校學生今年起將增加下部隊見學課程，軍校正期生將任軍官的四年級學生，第八學期下部隊18週；二技將任士官學生，則將在二年級下部隊9週。軍校錄取分數今年也將大幅提升。圖/本報資料照
國軍軍校學生今年起將增加下部隊見學課程，軍校正期生將任軍官的四年級學生，第八學期下部隊18週；二技將任士官學生，則將在二年級下部隊9週。軍校錄取分數今年也將大幅提升。圖/本報資料照

國軍軍校學生今年起將增加下部隊見學課程，軍校正期生將任軍官的四年級學生，第八學期下部隊18週；二技將任士官學生，則將在二年級下部隊9週。軍校錄取分數今年也將大幅提升。

國防部長邱國正明（15）日將列席立法院外交及國防委員會，以「國軍軍事教育制度提升與人員素質精進」為題進行專案報告，書面内容送抵立法院。

國防部在書面報告中表示，為爭取優質人力加入國軍，軍校正期班錄取分數，於今年提高錄取標準，並依大考中心公告學測「均標」以上為目標，將陸、海、空軍官校修正為後標起；理工、管理學院、國防醫學院修正為均標起，於源頭爭取優質青年學子，以提升軍校學生素質。

國防部表示，各軍事校院除寒、暑期軍事訓練課程外，另規劃110學年度起，未來軍校正期班四年級第八學期，增加部隊實務見學18週課程，二技專科二年級第四學期增加部隊實務實務見學9週課程，使軍校學生任官後能無縫接軌，有效勝任其專業職能。

國軍 國防部 立法院

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