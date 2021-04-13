六年訓28名共軍研析員 國軍曝中共軍事事務研究所訓量

國防部披露，國防大學政戰學院成立的中共軍事事務研究所，迄今已培訓28員，成為國軍對於中共軍事事務的專業研析人力。

國防部長邱國正後天（15日）將列席立法院外交及國防委員會，以「國軍軍事教育制度提升與人員素質精進」為題進行專案報告，書面内容送抵立法院。

國防部在書面報告中表示，因應當前敵情威脅，105年由國防大學政戰學院成立中共軍事事務研究所，迄今已培訓28員，主要為培養國軍對於中共軍事事務的專業研析人力，提升國軍幹部敵情研析素質。

政戰學院中共軍事事務研究所，原是政治系解放軍研究組，外界也稱之為解放軍研究所，除有軍内學員外，也收美、日等友邦學員，曾有日方情報人員以知名日系軍備商從業人員名義就讀，已成我國際情報合作的二軌機構。

解放軍研究組 2016年「升格」為研究所時，綠委王定宇曾在立法院提案要求將之稱為「中國軍事事務研究所」，要提升、集中學研資源，聲稱要改變台灣軍方過去對「中國」必稱為「大陸」的制式規定。但時任國防部副部長李喜明沒有退讓，建議將研究所名稱改為中共軍事事務研究所或大陸軍事事務研究所，最後仍定名爲中共軍事事務研究所。由於性質敏感，常受關注。