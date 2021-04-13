海軍第一艘萬噸級兩棲運輸艦 玉山軍艦今日下水
由台船承造，具有先進智慧型調水系統的海軍新型兩棲船塢運輸艦今天下水，蔡英文總統命名為「玉山軍艦」，期勉海軍第一艘萬噸級的兩棲運輸艦，能大幅化海軍執行遠洋任務的能力。
玉山軍艦命名暨下水典禮，由蔡英文、台船公司董事長鄭文隆、國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正、參謀總長黃曙光、海軍司令劉志斌等人與會。
鄭文隆表示，台船很榮幸能承造此艦，「玉山軍艦」完工後將成為我國海軍新型兩棲作戰最新戰力。
玉山軍艦結合國內外協力廠商全力投入建造，於107年4月13日簽約、108年5月6日正式開工，主任務是提供海軍離島物資運補及人員運輸；因應天然災害時執行救災、臨時野戰醫院及國際人道救援；戰時，則可執行兩棲作戰任務，執行增援、應援及規復離島作戰與擔任海上機動野戰醫院。
台船表示，玉山軍艦具有匿蹤型外觀、電磁脈衝防護等性能，且配置完整的防空與對海面自衛作戰能力，能在外海長時間獨立執行各類作戰任務；另建置載運登陸戰車、登陸艇、直升機、貨物彈藥物資等，也可執行醫療救援。
此外，玉山軍艦配備台船公司自行研發的「智慧型調水系統」能夠大幅改善船體操作的機動性。亦導入產品全壽期管理系統(PLM)整合現有船廠資訊管理系統，為未來國艦國造接續推動的造修合一做足準備。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言