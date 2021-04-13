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海軍第一艘萬噸級兩棲運輸艦 玉山軍艦今日下水

聯合報 / 記者徐如宜王昭月／高雄即時報導
總統蔡英文今主持「玉山軍艦」命名暨下水典禮。圖／台船提供
總統蔡英文今主持「玉山軍艦」命名暨下水典禮。圖／台船提供

由台船承造，具有先進智慧型調水系統的海軍新型兩棲船塢運輸艦今天下水，蔡英文總統命名為「玉山軍艦」，期勉海軍第一艘萬噸級的兩棲運輸艦，能大幅化海軍執行遠洋任務的能力。

玉山軍艦命名暨下水典禮，由蔡英文、台船公司董事長鄭文隆、國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正、參謀總長黃曙光、海軍司令劉志斌等人與會。

鄭文隆表示，台船很榮幸能承造此艦，「玉山軍艦」完工後將成為我國海軍新型兩棲作戰最新戰力。

玉山軍艦結合國內外協力廠商全力投入建造，於107年4月13日簽約、108年5月6日正式開工，主任務是提供海軍離島物資運補及人員運輸；因應天然災害時執行救災、臨時野戰醫院及國際人道救援；戰時，則可執行兩棲作戰任務，執行增援、應援及規復離島作戰與擔任海上機動野戰醫院。

台船表示，玉山軍艦具有匿蹤型外觀、電磁脈衝防護等性能，且配置完整的防空與對海面自衛作戰能力，能在外海長時間獨立執行各類作戰任務；另建置載運登陸戰車、登陸艇、直升機、貨物彈藥物資等，也可執行醫療救援。

此外，玉山軍艦配備台船公司自行研發的「智慧型調水系統」能夠大幅改善船體操作的機動性。亦導入產品全壽期管理系統(PLM)整合現有船廠資訊管理系統，為未來國艦國造接續推動的造修合一做足準備。

玉山軍艦是海軍海軍第一艘萬噸級的兩棲運輸艦。圖／台船提供
玉山軍艦是海軍海軍第一艘萬噸級的兩棲運輸艦。圖／台船提供
台船承造的玉山軍艦，今天舉行命名暨下水典禮，是海軍海軍第一艘萬噸級的兩棲運輸艦。圖／台船提供
台船承造的玉山軍艦，今天舉行命名暨下水典禮，是海軍海軍第一艘萬噸級的兩棲運輸艦。圖／台船提供

軍艦 海軍 玉山

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