海軍第一艘萬噸級兩棲運輸艦 玉山軍艦今日下水

由台船承造，具有先進智慧型調水系統的海軍新型兩棲船塢運輸艦今天下水，蔡英文總統命名為「玉山軍艦」，期勉海軍第一艘萬噸級的兩棲運輸艦，能大幅化海軍執行遠洋任務的能力。

玉山軍艦命名暨下水典禮，由蔡英文、台船公司董事長鄭文隆、國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正、參謀總長黃曙光、海軍司令劉志斌等人與會。

鄭文隆表示，台船很榮幸能承造此艦，「玉山軍艦」完工後將成為我國海軍新型兩棲作戰最新戰力。

玉山軍艦結合國內外協力廠商全力投入建造，於107年4月13日簽約、108年5月6日正式開工，主任務是提供海軍離島物資運補及人員運輸；因應天然災害時執行救災、臨時野戰醫院及國際人道救援；戰時，則可執行兩棲作戰任務，執行增援、應援及規復離島作戰與擔任海上機動野戰醫院。

台船表示，玉山軍艦具有匿蹤型外觀、電磁脈衝防護等性能，且配置完整的防空與對海面自衛作戰能力，能在外海長時間獨立執行各類作戰任務；另建置載運登陸戰車、登陸艇、直升機、貨物彈藥物資等，也可執行醫療救援。