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國艦國造「玉山艦」今下水 總統揭名期勉傳承不怕挑戰

攝影中心 / 記者潘俊宏／高雄即時報導
國艦國造的海軍「新型兩棲船塢運輸艦玉山艦」今天舉行命名暨下水典禮。記者潘俊宏／攝影
國艦國造的海軍「新型兩棲船塢運輸艦玉山艦」今天舉行命名暨下水典禮。記者潘俊宏／攝影

海軍「新型兩棲船塢運輸艦」今天舉行命名暨下水典禮，蔡英文總統親自主持命名為「玉山艦」。蔡英文表示這是國艦國造的一個里程碑，該艦依照國防戰訓需求建造，代表著傳承，以台灣百岳之首象徵國軍不怕挑戰的精神。

蔡英文總統在台船董事長鄭文隆、國防部長邱國正、參謀總長黃曙光、國安會秘書長顧立雄一起出席典禮，感謝台船、中科院、海軍同仁的付出和努力，使國艦國造不斷向前邁進，這是保衛國家的力量，需要一代接一代傳承下去。

兩棲船塢運輸艦由中科院任全艦武器與飛彈系統組裝，配備艦艏七十六快砲一座，艦艏艦艉各一座方陣快砲近迫武器系統，以及艦舯船艛兩側兩組朝海劍二防空飛彈傾斜發射器，加裝射控雷達等作戰與通訊系統等。

蔡英文總統（中）今天在台船董事長鄭文隆（右）及國安會秘書長顧立雄（左）等一起出席海軍「新型兩棲船塢運輸艦玉山艦」命名暨下水典禮。記者潘俊宏／攝影
蔡英文總統（中）今天在台船董事長鄭文隆（右）及國安會秘書長顧立雄（左）等一起出席海軍「新型兩棲船塢運輸艦玉山艦」命名暨下水典禮。記者潘俊宏／攝影
國艦國造的海軍「新型兩棲船塢運輸艦玉山艦」今天舉行命名暨下水典禮。記者潘俊宏／攝影
國艦國造的海軍「新型兩棲船塢運輸艦玉山艦」今天舉行命名暨下水典禮。記者潘俊宏／攝影
蔡英文總統（前左二）今天在國安會秘書長顧立雄（前左一）、國防部長邱國正（前左三）、參謀總長黃曙光（前左四）等一起出席海軍「新型兩棲船塢運輸艦玉山艦」命名暨下水典禮。記者潘俊宏／攝影
蔡英文總統（前左二）今天在國安會秘書長顧立雄（前左一）、國防部長邱國正（前左三）、參謀總長黃曙光（前左四）等一起出席海軍「新型兩棲船塢運輸艦玉山艦」命名暨下水典禮。記者潘俊宏／攝影
蔡英文總統（前左三）今天在國安會秘書長顧立雄（前左一）、國防部長邱國正（前左四）、參謀總長黃曙光（前左五）及台船董事長鄭文隆（前左二）等一起出席海軍「新型兩棲船塢運輸艦玉山艦」命名暨下水典禮。記者潘俊宏／攝影
蔡英文總統（前左三）今天在國安會秘書長顧立雄（前左一）、國防部長邱國正（前左四）、參謀總長黃曙光（前左五）及台船董事長鄭文隆（前左二）等一起出席海軍「新型兩棲船塢運輸艦玉山艦」命名暨下水典禮。記者潘俊宏／攝影
蔡英文總統（前排中）今天在國安會秘書長顧立雄（前排左五）、國防部長邱國正（前排右五）、參謀總長黃曙光（前排右四）及台船董事長鄭文隆（前排左四）等一起出席海軍「新型兩棲船塢運輸艦玉山艦」命名暨下水典禮。記者潘俊宏／攝影
蔡英文總統（前排中）今天在國安會秘書長顧立雄（前排左五）、國防部長邱國正（前排右五）、參謀總長黃曙光（前排右四）及台船董事長鄭文隆（前排左四）等一起出席海軍「新型兩棲船塢運輸艦玉山艦」命名暨下水典禮。記者潘俊宏／攝影

蔡英文 飛彈 中科院

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