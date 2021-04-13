國艦國造「玉山艦」今下水 總統揭名期勉傳承不怕挑戰
海軍「新型兩棲船塢運輸艦」今天舉行命名暨下水典禮，蔡英文總統親自主持命名為「玉山艦」。蔡英文表示這是國艦國造的一個里程碑，該艦依照國防戰訓需求建造，代表著傳承，以台灣百岳之首象徵國軍不怕挑戰的精神。
蔡英文總統在台船董事長鄭文隆、國防部長邱國正、參謀總長黃曙光、國安會秘書長顧立雄一起出席典禮，感謝台船、中科院、海軍同仁的付出和努力，使國艦國造不斷向前邁進，這是保衛國家的力量，需要一代接一代傳承下去。
兩棲船塢運輸艦由中科院任全艦武器與飛彈系統組裝，配備艦艏七十六快砲一座，艦艏艦艉各一座方陣快砲近迫武器系統，以及艦舯船艛兩側兩組朝海劍二防空飛彈傾斜發射器，加裝射控雷達等作戰與通訊系統等。
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