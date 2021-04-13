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「雷昇計畫」正名「精準火箭」 今年執行測評前準備

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
中科院證實，雷昇計畫依國防部陸軍司令部需求委託該院於108至112年研發雷霆2000多管火箭系統新彈種，內部正式名稱為「精準火箭」，專案重點在於火箭導引能力，以精準打擊敵方目標，而非增加射程。圖／軍聞社
中科院證實，雷昇計畫依國防部陸軍司令部需求委託該院於108至112年研發雷霆2000多管火箭系統新彈種，內部正式名稱為「精準火箭」，專案重點在於火箭導引能力，以精準打擊敵方目標，而非增加射程。圖／軍聞社

傳國防部委託中科院以「雷昇計畫」以雷霆2000多管火箭為基礎，研發射程300公里雷霆2000增程型「戰術飛彈」。但在美方出售我海馬斯多管火箭系統後，計畫濃縮為研發「精準火箭」，增加射程部分已取消。全案今(110)年將執行硬品製作及研測研評前整備工作。

美方宣布售我十一套「海馬斯」（HIMARS）機動火箭系統，其中連同出售64枚M57型陸軍戰術飛彈（ATACMS），射程可達三百公里。而國防部108年起即以代號「雷昇專案」委中科院研發具有射程300公里雷霆2000增程型戰術飛彈。

據指出，「雷昇專案」主要是研發具有更精準導引的戰術飛彈彈頭，除具有美方ATACMS使用的慣性導引與GPS模式外，同時增加末端影像識別目標系統，希望使戰術飛彈誤差低於10公尺之內。

但據中科院證實，此案依國防部陸軍司令部需求委託該院於108至112年研發雷霆2000多管火箭系統新彈種，內部正式名稱為「精準火箭」，專案重點在於火箭導引能力，以精準打擊敵方目標，而非增加射程。

據指出，中科院迄今已依計畫完成設計及風洞試驗，進度正常，今(110)年規劃執行硬品製作及研測評(DT&E)前整備工作。

中科院表示，此案並未受到美方宣布售我十一套「海馬斯」（HIMARS） 機動火箭系統案影響，將持續研發工作，而「雷霆2000精準火箭」可為地面作戰創造有利態勢，達成灘岸殲敵任務，目前研發進度正常。

火箭 飛彈 中科院

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