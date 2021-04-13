【專家之眼】上策治法—論青年日報洩密案善後

青年日報刊登軍事活動照片不慎產生洩密事件，多位袍澤遭致懲處調職，事後筆者曾接獲多位昔日戰友來電，針對此事交換意見。在此必須坦白承認，筆者之基本信念是軍職退伍離營後，就應當對很多事保持緘默，少去對著現在還在營內服務之門生故舊指三道四，因為假若喜歡批評者真是高明，今日就應當是這些旁觀者在朝當家，江山代有才人出，何必扮演後座司機亂出主意呢？

筆者當年在軍中擔任戰略教育授課任務，現在檯面上各個重要軍職主管，都具有師生情誼。在戰略教育中對於狀況應變與善後，翻來覆去就不斷強調「下策應事、中策辦人、上策治法」；現在因為作業管制不完備結果捅了漏子，假若是頭痛醫頭腳痛醫腳，只求先停損止血，那就顯然是下策，將來還會重蹈覆輒。

假若是針對失職犯過人員進行懲處，透過霹靂手段果斷撤換部隊長，或是將幕僚主管調離現職，經過人事震盪必然可收到震撼人心短期效果，相關部隊亦可體會到此事嚴重性，但是經過相當時日，瘡疤癒合後就忘了痛，還是會再度犯瘡相同錯誤。

所以戰略教育不斷強調提醒，發生問題最重要關鍵就是去理解掌握，在整體作業各個環節上到底出現何種疏漏？為何負責主管機敏裝備之部隊長，不知道要與承運艦艇事先溝通協調，安排各項軍機維護防範作業，甚至要求承運單位對所屬宣達相關保密要求，在貨運交接清點艙單上，是否詳細註記運輸物資與裝備具有機敏特性，在裝載與下卸作業時，必須採取相關管制措施；唯有從作業流程與管控程序上去檢討，才能夠找出真正問題發生原因。

沒錯！上策治法是戰略教育不斷強調之核心重點；辦人是無法解決問題，軍隊是鐵打的營盤流水的兵，人員更替來來去去，各級部隊與單位之所以要建立準則與設定標準作業流程，透過程序、步驟與要領，以最笨方式來做事情，亦就是KISS：Keep It Simple and Stupid！才不會出錯。

部隊不斷會有新人加入，辦任何事情前先把規範拿出來唸清楚看明白，跟所有弟兄再提醒一唸，筆者相信在軍中不會有人不知道；只是有人不願當笨蛋，所以聰明人耍帥取巧就會出錯。

聰巧之部隊長就是以「手持典範令、眼看檢查表、口問士官長、足踏每陣地、心念無缺點」方式，王八拉車遵循規矩照章辦事的傻蛋，但卻絕對不會出錯惹禍。只要在作業時，該有作業管制士官、安全軍官以及保密軍官到場，就依照準則與標準作業程序到場，此時若是有人未經核准攝影，自然就會有人制止，洩密事件就從根源斷掉，那有可能闖出大禍呢？

筆者當過戰爭學院教官，每當軍中發生任何問題，都要經常反省是不是沒把學生教好。看到那張洩密照片，載重車輛輪胎紋路磨到那種程度，油箱上銹水流下痕跡如此明顯，雷達天線散熱風管出口膠袋包封抽絲飛揚，心中就十分難過。天下確實事在人為，其實所有問題就是出在有沒有完整規範，以及是否依據章法辦事。

筆者老是愛說教就要自掌嘴，每次都會多說兩句，但在體諒國軍袍澤目前客觀條件相當艱難時，還是要忍不住多嘴提醒，辦人絕對無法解決問題，能夠透過檢討準則規章，才有可能避免再度發生失誤。我們並不比現在當家負責者高明，當年亦惹過很多禍，請袍澤不要介意，但千金難買早知道，這個道理倒是永遠不變。